Buscan a Viorica, desaparecida en Tenerife: es una persona vulnerable

SOS Desaparecidos indica que se trata de una persona vulnerable, ya que padece Alzheimer
SOS Desaparecidos ha activado una alerta para localizar a Viorica M, quien fue visto por última vez el 3 de octubre, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Viorica tiene 78 años, mide 1,75 metros, es de complexión delgada; tiene el castaño, los ojos azules y llevaba una bolsa negra con ropa. Asimismo, SOS Desaparecidos indica que se trata de una persona vulnerable, ya que padece Alzheimer.

Desde la asociación piden la colaboración ciudadana para encontrar a Viorica, por lo que cualquier dato que facilite su localización puede ser aportado a través del teléfono 868 286 726.

