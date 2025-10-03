Buscan a Viorica, desaparecida en Tenerife: es una persona vulnerable

SOS Desaparecidos ha activado una alerta para localizar a Viorica M, quien fue visto por última vez el 3 de octubre, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.
Viorica tiene 78 años, mide 1,75 metros, es de complexión delgada; tiene el castaño, los ojos azules y llevaba una bolsa negra con ropa. Asimismo, SOS Desaparecidos indica que se trata de una persona vulnerable, ya que padece Alzheimer.
🆘 DESAPARECIDA— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) October 3, 2025
🟠 Persona Vulnerable#sosdesaparecidos #Desaparecido #Missing #España #SantaCruzdeTenerife
Fuente: sosdesaparecidos
Síguenos @sosdesaparecido, pic.twitter.com/LbfyGk7XNz
Desde la asociación piden la colaboración ciudadana para encontrar a Viorica, por lo que cualquier dato que facilite su localización puede ser aportado a través del teléfono 868 286 726.