Cambio de hora en Canarias: esta semana toca ajustar tu reloj

En la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre, se producirá el cambio de hora en Canarias, al igual que en el resto de España. A las 2.00 horas, los relojes deberán atrasarse una hora, pasando a ser la 1.00, lo que convertirá ese día en uno de 25 horas.
El cambio de hora continúa siendo un tema de debate en Europa. Mientras algunos defienden mantener el horario de invierno de manera permanente, otros apuestan por el horario de verano. Esta falta de consenso ha llevado a que tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea se pronuncien en varias ocasiones, sin alcanzar aún una decisión definitiva.
Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), mientras no haya una modificación legal, el cambio de hora deberá realizarse nuevamente cada octubre con el objetivo de mejorar el aprovechamiento de la luz solar y fomentar el ahorro energético.
Debate con el cambio de hora
Entre los argumentos a favor, se destaca que este ajuste permite aprovechar más la luz natural por las tardes, lo que puede favorecer la seguridad, impulsar la vida social y el deporte, y beneficiar al comercio y la hostelería. Sin embargo, los efectos en el consumo energético son cada vez menos evidentes, debido al uso generalizado de aire acondicionado, calefacción y dispositivos electrónicos.
Por el contrario, expertos en salud advierten que el cambio de hora afecta a los ritmos biológicos y puede provocar trastornos del sueño, fatiga, dificultades de concentración e incluso un mayor riesgo cardiovascular en los días posteriores. Además, estudios recientes ponen en duda que esta medida suponga realmente un ahorro energético, y algunos la consideran incluso contraproducente.
Ante esta situación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propondrá este lunes en el Consejo Europeo eliminar el cambio de hora estacional a partir de 2026, alegando que “ya no tiene sentido”, que su impacto en el ahorro energético es mínimo y que tiene “efectos negativos en la salud y la vida diaria de las personas”.