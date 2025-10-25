Canarias, Estados Unidos y Colombia resuenan este sábado en el Keroxen

El Festival Keroxen continúa este sábado su andadura en el Espacio Cultural El Tanque de Santa Cruz de Tenerife con una segunda jornada de contrastes y conexiones que exploran los márgenes de la música electrónica, la tradición y la experimentación escénica.
La cita comienza a las 19.00 horas con el estreno de Pleito, el nuevo proyecto de la artista canaria Alba Gil Aceytuno, una propuesta intimista y contemporánea, cargada de identidad y emoción. Le seguirá Only Now, alias del estadounidense Kush Arora, quien llega desde California con un directo que fusiona músicas del sur de Asia con texturas industriales, electrónica ritual e instrumentos tradicionales indostaníes.
A las 21.00 horas tomará el relevo el dúo norteamericano NAH, con una propuesta radical basada en percusión en vivo, samples distorsionados y ritmos impredecibles. El cierre corre a cargo de la banda colombiana Chúpame el Dedo, que regresa a Keroxen con su mezcla de cumbia, electrónica, metal y performance, resultado de la residencia y grabación del disco que han desarrollado durante la semana.
En el sitio web keroxen.com se pueden adquirir las entradas y obtener más información.