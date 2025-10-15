El Gobierno destinará a Canarias más de 400 millones antes de final de año

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acordaron ayer en Madrid el desbloqueo de más de 400 millones de euros antes de que acabe 2025 para la atención de los menores extranjeros no acompañados, la recuperación de La Palma tras la erupción volcánica de 2021 y la bonificación de 60% del IRPF para sus ciudadanos, obras hidráulicas, planes de empleo y ayudas al sector primario.
En la sede del ministerio, Montero y Clavijo trataron asuntos relacionados con la denominada agenda canaria: el documento con las exigencias de CC para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. En declaraciones a los periodistas, el jefe del Ejecutivo canario explicó que 50 millones irán destinados a la atención de los menores migrantes, mientras que 20 serán para obras hidráulicas y otros 21 para el sector primario en el Archipiélago; en tanto se resuelve la entrega de otras partidas, como los 30 millones de euros de los “fondos de la pobreza”.
En el caso de La Palma, Clavijo volvió a poner encima de la mesa la idea de canalizar los 200 millones para la “reconstrucción” pendientes de entrega y la bonificación del 60% del IRPF para los ciudadanos de la isla -dos de las reivindicaciones a las que ha dado más peso en la reunión- a través de un llamado decreto ley canario, tal y como sugirió en su encuentro con Pedro Sánchez en agosto.
Aunque abogó por esta fórmula legislativa, a lo largo de este mes de octubre, Coalición Canaria explorará la posibilidad de elevar un proposición de ley junto al PSOE “para desbloquear esos asuntos”, que debería salir adelante antes de que acabe el año. A renglón seguido, Clavijo expuso que el Gobierno central y el Ejecutivo canario trabajarán en la tramitación de los documentos “técnicos” y jurídicos tras el “impulso político” que, a su juicio, ha dado la ministra de Hacienda.
El mandatario autonómico indicó que “lo normal” es que puedan “tener un documento técnico a lo largo de finales de octubre, principios de noviembre y la otra parte, que son los ingresos, tendrán que llegar” entre octubre y finales de noviembre. “Creo que con este empujón podemos decir que, si se cumple todo, podremos dar un grado de cumplimiento alto de la agenda canaria”, apostilló.
En aquella cita estival de Lanzarote, Sánchez se comprometió a estudiar la propuesta de una normativa específica, que elaboraría el equipo de Clavijo y que incluiría los asuntos que CC puso sobre la mesa. Había dudas respecto a que cristalizaran en esta legislatura. “Nos han pillado con la tarea hecha”, exclamó.
Torres se muestra “muy contento” con el compromiso alcanzado
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se mostró “muy contento” con el acuerdo por el que “se van a desbloquear partidas y transferencias” para Canarias. Se congratula de que siga “adelante” la agenda canaria: “Tenemos acuerdos con respecto a la agenda canaria entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias. Así ha sido. Órdenes directas que dará la ministra de Hacienda para desbloquear partidas y transferirlas a Canarias en distintos ministerios, y un compromiso que, a través de una proposición de ley o de un decreto ley, estén incluidos aspectos como los 100 millones de la isla de La Palma, 60% del IRPF para esa isla y también partidas para menores”.
El líder regional del PSOE transmite que lo “importante” es que, “una vez que se tenga la disposición de ley o el decreto ley, también para ayudar a los agricultores de la isla de La Palma, los partidos lo apoyen en el Congreso de los Diputados”.