el jardín

La ‘preciosa’ estampa de esta tarde en Tenerife: “Candilazo con cirros muy definidos”

En apenas unos minutos, usuarios de distintas islas compartieron imágenes extraordinarias del cielo teñido de tonos rojos y naranjas
La 'preciosa' estampa de esta tarde en Tenerife: "Candilazo con cirros muy definidos". DA
El cielo de Canarias regaló este miércoles un espectáculo natural que no pasó desapercibido en redes sociales. El popular perfil en X Meteo_Tenerife compartió una imagen de un “candilazo con cirros muy definidos“, invitando a sus seguidores a sumarse con fotos del fenómeno desde cualquier punto del Archipiélago.

La respuesta no tardó en llegar. En apenas unos minutos, usuarios de distintas islas compartieron imágenes extraordinarias del cielo teñido de tonos rojos y naranjas.

Entre ellas, destacan capturas tomadas en Telde (Gran Canaria), Ravelo (Tenerife), Fuerteventura, el Campus Guajara de la Universidad de La Laguna o Puerto de la Cruz, donde los cirros dibujaban formas muy nítidas en contraste con la luz del atardecer.

El candilazo es un fenómeno atmosférico que se produce durante el amanecer o el atardecer, cuando la luz del sol incide en la atmósfera en un ángulo bajo.

En esta ocasión, la presencia de cirros bien definidos intensificó el espectáculo de colores, dando lugar a postales que rápidamente se viralizaron.

