Caracolas presenta ‘Roseteras de Arona’ en el Auditorio Infanta Leonor

El Auditorio Infanta Leonor, en Arona, será este jueves escenario del estreno de Rosetera, una canción concebida por Caracolas como homenaje a las mujeres que, con aguja, hilo y memoria, fueron tejiendo parte esencial del patrimonio artesanal y emocional del municipio sureño.
Rosetera es el resultado del proyecto Roseteras de Arona, que se muestra en concierto en el marco de los actos conmemorativos del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que tiene lugar cada 15 de octubre. Esta iniciativa, que estará acompañada de una exposición que precede al concierto, forma parte de Matria, proyecto a su vez con el que la banda femenina viene reconociendo desde hace ya varios años el valor del trabajo, la vida y la memoria de las abuelas canarias, convirtiéndolas en mujeres canción.
De esta manera, la iniciativa, producida por el Organismo Autónomo de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona y dirigida por Territorio Caracol, en colaboración con la Asociación de Rosetas y Caladoras Tomasita, comenzará esta tarde en el Auditorio Infanta Leonor a las 18.00 horas, con la visita a la exposición, a la que seguirá (19.00) el concierto.