Ruedan en Tenerife la segunda temporada de ‘Física o Química’: así afectará al tráfico

El rodaje de la segunda temporada de ‘Física o Química. La nueva generación’ provocará restricciones de tráfico y estacionamiento en varias calles de San Cristóbal de La Laguna entre el 18 de junio y el 3 de julio de 2026, según ha informado el Ayuntamiento lagunero.
La producción de la serie, impulsada por Atresmedia Televisión y Buendía Estudios Canarias, se desarrollará en distintos puntos del municipio, lo que obligará a aplicar medidas especiales de movilidad durante varios días. El horario general previsto para los trabajos será de 08:00 a 19:00 horas.
El regreso de la serie, en febrero del pasado año, se convirtió en el mejor estreno de un original de atresplayer en los últimos dos años, consolidando el interés por el fenómeno FoQ, tras emitirse ‘Física o Química: El reencuentro’. Ahora, los fans de la serie esperan la nueva temporada sobre las historias vinculadas al icónico instituto Zurbarán.
Calles afectadas por el rodaje en La Laguna
Las restricciones afectarán a diferentes vías del centro de La Laguna, entre ellas Camino Mesa Mota, avenida Tabares Bartlet, calle José Magdaleno y calle Baltasar Núñez.
El Ayuntamiento ha detallado que quedará prohibido el estacionamiento de vehículos, salvo los autorizados por la productora, en los siguientes puntos y fechas:
En Camino Mesa Mota número 50, desde las 08:00 horas del 23 de junio hasta las 23:00 horas del 3 de julio de 2026, en un tramo de 15 metros lineales.
También en Camino Mesa Mota, entre los números 7 y 15, desde las 00:30 horas del 29 de junio hasta las 23:30 horas del 1 de julio de 2026, en un tramo de 100 metros lineales.
En Tabares Bartlet, entre los números 23 y 25, la prohibición se mantendrá desde las 06:00 horas del 25 de junio hasta las 23:00 horas del 29 de junio de 2026.
Además, en Tabares Bartlet, entre los números 9 y 25, y en calle Las Eras, entre los números 2 y 6, no se podrá estacionar desde las 00:30 hasta las 23:30 horas del 26 de junio.
El día 19 de junio también habrá restricciones en calle José Magdaleno, entre los números 6 y 20, y en calle Juan Pedro García, entre los números 46 y 56, desde las 00:30 hasta las 23:30 horas.
Ese mismo día, la prohibición afectará a calle Baltasar Núñez, entre los números 1 y 25, así como a calle El Ciprés, entre los números 1 y 15. En el caso de calle Baltasar Núñez, entre los números 13 y 15, las restricciones comenzarán antes, desde las 05:00 hasta las 23:00 horas del 18 de junio.
Por otro lado, en calle Los Bolos, a ambos lados de la vía; calle Marqués de Celada, entre los números 16 y 42; y avenida Lucas Vegas, entre los números 5 y 15, el estacionamiento estará prohibido desde las 00:30 horas del 24 de junio hasta las 23:30 horas del 25 de junio.
Cortes intermitentes el 19 de junio
El Ayuntamiento de La Laguna también ha informado de que el 19 de junio de 2026 se producirán cortes intermitentes de tráfico de vehículos y personas, así como en las vías transversales que permitan el acceso a las zonas afectadas.
Estos cortes se aplicarán, salvo para vehículos vinculados al rodaje, en calle José Magdaleno, entre las 08:00 y las 18:00 horas, y en calle Baltasar Núñez, entre las 13:00 y las 19:00 horas.
El Consistorio advierte de que los horarios de cierre y apertura serán los recogidos en el bando, aunque podrían modificarse si las circunstancias del rodaje, el tráfico o cualquier motivo de seguridad así lo aconsejan.
La nueva temporada de ‘Física o Química. La nueva generación’ vuelve así a situar a La Laguna como escenario de una producción audiovisual de alcance nacional, al tiempo que obligará a vecinos, conductores y peatones a tener en cuenta las restricciones previstas durante las próximas semanas.