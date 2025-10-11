12 horas trágicas en las carreteras canarias dejan dos fallecidos y cuatro heridos

Saldo trágico en las carreteras canarias en las últimas 12 horas, después de que dos personas perdieran la vida y otras cuatro hayan resultado heridas, una de ellas de gravedad.
Un hombre, de 39 años, ha fallecido este sábado, mientras que otro, de 33 años, ha resultado herido de carácter moderado en una colisión entre una guagua y un turismo en Tuineje (Fuerteventura).
Los hechos se han producido a las 06.08 horas en la vía FV-20, en el municipio de Tuineje, lugar hasta el que se trasladaron los efectivos de emergencias tras ser alertados, por varias llamadas, de una colisión lateral entre una guagua y un turismo.
El personal de las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró a ambos conductores, ya que fueron los únicos afectados en el accidente, si bien confirmaron el fallecimiento del conductor del turismo; mientras que el conductor de la guagua fue asistido por diversas lesiones de carácter moderado y trasladado al Hospital General de Fuerteventura.
En el lugar del incidente también se personaron bomberos de Tuineje, que aseguraron los vehículos y colaboraron con los servicios de emergencias.
Asimismo en el lugar de los hechos se personaron agentes de la Guardia Civil, que regularon el tráfico en la vía y realizaron las diligencias correspondientes.
Fallece un motorista
Además, un motorista ha fallecido tras sufrir una colisión con un turismo en la vía GC-300, en el municipio de Firgas .
Los hechos se produjeron a las 19.42 horas de este viernes y hasta el lugar se trasladaron efectivos de bomberos del Consorcio de Gran Canaria, que liberaron al motorista de los bajos del vehículo donde quedó atrapado.
Posteriormente el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró al afectado y confirmó su fallecimiento al presentar lesiones incompatibles con la vida. En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que realizaron el atestado correspondiente.
Un herido grave tras chocar en un túnel
Por último, tres personas han resultado heridas esta madrugada, una de ellas grave, tras producirse la colisión lateral de un turismo contra la pared del túnel en la TF-31, dentro del túnel de Martiánez, en el municipio de Puerto de la Cruz.
El suceso se produjo sobre las 02:36 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, efectivos de los Bomberos de Tenerife intervinieron para liberar a dos de los afectados que quedaron atrapados dentro del vehículo.
Por su parte, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los tres afectados, una mujer y dos hombres, con edades comprendidas entre los 20 y 22 años, que presentaron heridas de diversa consideración. Uno de ellos presentó un traumatismo craneal de carácter grave.