El Alcalá milita en el Grupo V de Segunda RFEF, grupo que lidera con mano firme el filial blanquiazul
El CD Tenerife ya conoce a su rival en la Copa del Rey. DA
Los salones de la RFEF acogieron en la mañana de este lunes el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 25-26.

La RSD Alcalá, de Segunda RFEF, será el rival de los blanquiazules. El duelo único deberá jugarse 28, 29 o de octubre en El Val.

El sorteo, que por primera vez se realizó bajo criterios de proximidad geográfica, resultó ser benévolo con los de Álvaro Cervera, quienes afrontarán un viaje cómodo a la capital de España para medirse a un rival de inferior categoría.

El Alcalá milita en el Grupo V de Segunda RFEF, grupo que lidera con mano firme el filial blanquiazul, mientras que el Alcalá ocupa posiciones de descenso a Tercera.

