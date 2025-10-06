El CD Tenerife ya conoce a su rival en la Copa del Rey

Los salones de la RFEF acogieron en la mañana de este lunes el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 25-26.
La RSD Alcalá, de Segunda RFEF, será el rival de los blanquiazules. El duelo único deberá jugarse 28, 29 o de octubre en El Val.
El sorteo, que por primera vez se realizó bajo criterios de proximidad geográfica, resultó ser benévolo con los de Álvaro Cervera, quienes afrontarán un viaje cómodo a la capital de España para medirse a un rival de inferior categoría.
El Alcalá milita en el Grupo V de Segunda RFEF, grupo que lidera con mano firme el filial blanquiazul, mientras que el Alcalá ocupa posiciones de descenso a Tercera.