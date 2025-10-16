Cinco empresas canarias se posicionan en lo alto de la innovación con impacto

La Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional (Foro ADR) agrupa a las entidades públicas dedicadas a promover la colaboración entre las entidades de las administraciones autonómicas dedicadas a favorecer el desarrollo económico y regional y el apoyo a la pequeña y mediana empresa.
Adscrita al Ministerio de Industria y Turismo, la entidad de capital público Enisa ayuda a desarrollar y fomentar el emprendimiento y la innovación transformadora de proyectos y pymes en “nuevos modelos de producción, distribución y consumo más competitivos e innovadores, más sostenibles, exportables y resilientes”.
La marca Spain Up Nation forma parte de la Estrategia España Nación Emprendedora, una iniciativa que se asignó a Enisa. El emblema SUN se fundamenta en el propósito de “hacer de España un país más innovador, que genere más y mejores empleos y que no deje a nadie atrás, haciendo del emprendimiento innovador el rompehielos de un nuevo modelo económico”.
De esa alianza ha surgido el TOP 101 Spain up Nation-Reconocimientos del Emprendimiento con Impacto en España, que va por su segunda edición. La gala de entrega de los premios será el 12 de noviembre en el Teatro Romea (Murcia).
Entre las 101 finalistas (336 candidaturas), cinco son canarias. La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura detalla que las seleccionadas destacan por aplicar su capacidad de innovación en sectores estratégicos.
Sparkling Tech Solutions, SL fusiona ciencia, videojuegos y tecnologías inmersivas para mejorar la salud, el bienestar y la agricultura. Desarrolla soluciones basadas en neurociencia, inteligencia artificial y realidad extendida, orientadas a la rehabilitación cognitivo-motriz, el análisis emocional y la transformación de la experiencia humana.
CardioBeat, SL ofrece una plataforma web interactiva para entrenar la auscultación cardíaca con sonidos reales y escenarios clínicos. Mejora la precisión diagnóstica en estudiantes y profesionales médicos mediante módulos adaptativos, pruebas y certificaciones.
Osteobionix PS está especializada en implantes biomiméticos y tipo andamio que imitan el comportamiento del hueso y estimulan su regeneración.
Con una producción de más de 100 implantes a medida al año, comercializados en 11 países, aplica tecnologías de reconstrucción 3D, diseño CAD, impresión 3D con polvo de titanio y mecanizado CNC. Marpel Energía, SL propone una solución pionera de generación eléctrica autónoma que transforma el aire en movimiento en energía limpia en espacios interiores. Alternative Circuits, SL es una creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) dedicada a la reparación electrónica industrial, ingeniería inversa y diseño de circuitos impresos.