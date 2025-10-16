Claudia Barthelemy: “Ser mujer y cineasta en una isla marca la mirada con la que observas el mundo”

En el corazón del Atlántico, el Festival INSULARIA – Islas del Mundo en Red volvió a tender puentes entre territorios que, aunque separados por el mar, comparten una misma raíz: la insularidad. Y dentro de ese entramado de voces, miradas y acentos diversos, la sección Isla Mujeres se erigió como un espacio de encuentro y reflexión, un lugar donde las creadoras insulares comparten no solo su cine, sino también su forma de habitar el mundo.
Entre ellas, la cineasta, guionista y antropóloga Claudia Barthelemy, originaria de Menorca, participó en el encuentro celebrado en el Centro Cultural Asabanos de Valverde (El Hierro), donde se proyectó su obra en proceso Característica Nocturna. La sesión, moderada por Carla Valdés, integrante del comité organizador del festival, contó además con las intervenciones de Cris Vivó, delegada de CIMA Canarias, y la cineasta chilota Gio Smirack, generando un diálogo rico en matices, emociones y experiencias compartidas.
Barthelemy llegó al festival a partir del intercambio con el Menorca Doc Fest, ya que Característica Nocturna fue una de las tres piezas premiadas en el Premio Biosfera a la Creación Documental – Menorca Doc Fest 2024. Esta reciprocidad permite que ambos festivales compartan sus objetivos, generando un intercambio cultural y cinematográfico único en España.
Precisamente, INSULARIA estará presente en Menorca el próximo jueves 17 de octubre, en el marco del Menorca Doc Fest, con la participación de Carla Valdés, programadora del festival. Además, Juanma V. Betancort, director del Festival INSULARIA, formará parte del jurado del Premi Ullastre del Menorca Doc Fest, estrechando aún más los lazos entre los dos festivales.
Para la directora menorquina, la condición insular no es solo un punto geográfico, sino una manera de mirar, de sentir y de narrar. “Habitar una isla te marca —reflexionó— porque te hace convivir con el territorio de una forma muy particular. Existe una identidad insular compartida, más allá de las diferencias entre cada isla, y eso se nota en las historias que contamos”.
Esa identidad común, tejida entre mares y volcanes, entre aislamiento y pertenencia, fue precisamente el hilo conductor de Isla Mujeres. Un espacio que, más allá de lo cinematográfico, reivindica la creación femenina desde el margen, desde los lugares donde el ruido global suele dejar menos espacio para escuchar.
Durante su intervención, Barthelemy también abordó una de las tensiones más actuales en las islas: el impacto del turismo. En su opinión, esta realidad modifica no solo los paisajes físicos, sino también los emocionales y narrativos. “El turismo cambia nuestra manera de mirar y de contar los espacios que habitamos”, apuntó, reivindicando un cine consciente de esos procesos y comprometido con la memoria del territorio.
Miembro activa de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales) y de DOCMA (Asociación Española de Cine Documental), Barthelemy destacó la relevancia de los espacios colectivos dentro del sector audiovisual. “Asociarse y reivindicar espacios es fundamental. La labor de CIMA ha sido decisiva para abrir puertas, generar cuotas y crear puentes que permitan que nuevas voces femeninas lleguen a otros lugares. Aunque se están viendo avances, los cambios siguen siendo frágiles y es vital mantenernos unidas y activas”.
La directora no esquiva los desafíos que aún persisten. “La brecha económica y el acceso a los recursos siguen siendo el gran obstáculo. El cine hecho por mujeres continúa teniendo menores presupuestos y menos presencia en los puestos de decisión. También debemos poder contar cualquier tipo de historia, sin que el género determine la mirada o el tema”.
Respecto a Característica Nocturna, Barthelemy valoró especialmente la oportunidad de mostrar una obra en construcción, abierta al diálogo con el público. “Es un proyecto que nació de una ayuda local y que se ha ido transformando mucho. Me emociona compartirlo en este momento, cuando aún está vivo, porque el intercambio con el público puede ser muy enriquecedor”.
Actualmente, trabaja en la siguiente fase del proyecto, mientras desarrolla dos nuevos largometrajes: Dos destellos cada diez segundos, una versión extendida del anterior, y Rojo y sus platillos voladores, de género documental.
Su paso por INSULARIA deja una huella que va más allá de la proyección o del debate. Es la constatación de que, cuando las islas se conectan entre sí, el océano se convierte en un puente. “Poder participar en INSULARIA ha sido una experiencia de encuentro y aprendizaje colectivo”, concluyó. “El cine que nace desde las islas tiene una mirada propia, íntima y profundamente ligada al territorio. Y compartir eso con otras mujeres isleñas es, sin duda, una forma de resistencia y creación”.
En esa frase, se resume el espíritu de Isla Mujeres: un archipiélago de voces que, desde su aparente aislamiento, construyen juntas una red luminosa, poderosa y necesaria.
INSULARIA – Islas del Mundo en Red cuenta con el apoyo de Promotur Turismo de Islas Canarias, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de El Hierro y la colaboración de los ayuntamientos sedes del festival.