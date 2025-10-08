Claudia Basterra: “Me siento cómoda interpretando ‘jazz’, ‘bossa nova’ y música latinoamericana”

La música de Claudia Basterra (Santa Cruz de Tenerife, 1994) se caracteriza por la elegancia y transita entre el jazz, la bossa nova, el soul o el funk. En 2021 publicó su primer disco Semilla, en que explora diversas sonoridades. En 2024 dio a conocer el tema Paredes de papel, con la producción de Manuel Cabezalí (Havalina). Su próxima actuación será este viernes, 10 de octubre, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Príncipe Felipe de Tegueste, en el marco del festival DocuRock (que cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife y el Área de Cultura del Gobierno de Canarias). La cita, con entradas a tres euros, incluye la proyección de la película ¡Qué noche la de aquel día!, protagonizada por The Beatles.
-Sus inicios en la música se remontan a cuando, con ocho años, entró en el Conservatorio de Música de Santa Cruz de Tenerife.
“Sí, mis inicios académicos fueron a los ocho años, pero mi afición a la música me viene de familia. Desde pequeña siempre me ha gustado cantar y bailar. Estuve 10 años estudiando flauta travesera en el Conservatorio”.
-¿Por qué canta?
“Es algo natural en mí. Desde pequeña siempre ha sido una forma de expresión. Siempre he estado muy conectada con la música. He estado en varias formaciones corales. Mi etapa como compositora y cantante comenzó hace siete años. Tengo un rango vocal amplio. Cuando cantaba en corales era soprano, pero también puedo cantar como mezzosoprano o contralto”.
-¿En qué estilos musicales se siente más cómoda?
“Me siento más cómoda interpretando jazz, bossa nova o música latinoamericana. Componiendo, aparte de estos estilos, incorporo el soul y el funk”.
-Como todos los músicos que empiezan, ha hecho versiones de temas conocidos. Concita mi atención que son versiones muy personales, como ‘Teardrop’, de Massive Attack.
“No me gusta hacer versiones fidedignas, sino que prefiero darles un toque personal, ya sea a nivel de arreglos o a nivel de estructura. Para mí es interesante añadir a estas versiones el elemento de la flauta”.
-¿Qué función cumple la flauta travesera en su música?
“Es un elemento que intento integrar en mis canciones. Por ejemplo, en el tema Faro introduzco la flauta porque es un tema soul al que le añado un solo jazzístico. Suelo emplear la flauta cuando interpretamos estándares de jazz o música brasileña”.
-En 2021 publica su primer disco, ‘Semilla’. ¿En este trabajo discográfico consiguió capturar su propio sonido?
“Al ser un primer trabajo, vas buscando ese sonido. Pasan los años y el sonido evoluciona. Yo no diría tanto un sonido en sí, sino un estilo en el que pueda expresar mi música”.
-Su música se caracteriza por la elegancia. ¿A qué tipo de público cree que está dirigida?
“No es algo en lo que piense. Cuando me fijo en la edad del público que acude a mis conciertos, observo que suelen tener 40 o 50 años. Supongo que es por mi estilo de música o por la madurez que me han dicho que tienen las canciones”.
-¿Su música no necesita artificios?
“En mis conciertos, de momento, no he incorporado soportes visuales ni bailes. Es una vía por explorar: que la música se conecte con otras artes”.
-En 2023 lanzó su sencillo ‘Despídete’, un tema ‘funky’. ¿Es su composición más divertida?
“Sí, creo que es mi tema más animado. Me divertí tanto componiéndolo como grabándolo. Lo estuve grabando con Román Brito como productor, le estuvimos extrayendo diferentes sonoridades. Lo disfruté mucho. La gente me dice que es muy fresco”.
-En 2024 publica ‘Paredes de papel’, producida por Manuel Cabezalí (Havalina). ¿Qué significa esta canción para usted?
“Es una de mis canciones más profundas, en la que quizá me he abierto más en canal. La compuse con la idea de transmitir una vivencia personal. Para mí es un tema muy especial por lo que dice y porque la sonoridad tiene la fuerza que yo quería. Era una canción que necesitaba hacer. Trabajé muy bien con Manuel Cabezalí”.
-¿Qué se va a encontrar el público que acuda a su concierto de este viernes en el Teatro Príncipe Felipe de Tegueste?
“Se encontrará una carta de presentación de quién es Claudia Basterra. Estaré acompañada de Jorge Hernández a la guitarra. Interpretaremos temas propios y alguna versión relacionada con la película que se proyectará a continuación”.
–¿Cuándo habrá material nuevo de Claudia Basterra?
“Estoy inmersa en el proceso de preproducción de mi segundo disco. Le estoy dando forma a las nuevas canciones. La previsión es que salga en 2026. Todavía no tiene título”.