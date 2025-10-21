Advierten de un nuevo colapso sanitario en Canarias este invierno: “La salud de miles de personas está en juego”

El sindicato Asamblea7islas ha exigido este martes solución política a las 1.000 camas ocupadas por pacientes de alta en Canarias para evitar el recrudecimiento de los colapsos en las urgencias hospitalarias este invierno.
Según ha advertido el sindicato en un comunicado, los servicios de urgencias ya operan bajo una presión permanente, situación que se agrava cada año por el aumento estacional de enfermedades respiratorias, el envejecimiento de la población y la falta de personal.
A ello se suma ahora el efecto de la saturación de camas en las unidades de hospitalización por pacientes sociosanitarios, lo que impide la rotación adecuada de pacientes, generando tiempos de espera inaceptables en urgencias, aumento del riesgo de eventos adversos y una sobrecarga para los trabajadores, ha lamentado.
“Esto no es solo una crisis del sistema de salud es también una crisis social, que requiere una acción decidida y coordinada, los hospitales no pueden seguir siendo el único recurso de acogida para personas mayores dependientes, personas con discapacidad sin red de apoyo o pacientes sin hogar”, ha agregado.
El sindicato ha indicado que se está a tiempo de evitar un nuevo colapso sanitario, “pero la ventana de acción se acorta cada día, no podemos seguir esperando. Ahora es el turno de los responsables políticos, les pedimos altura de miras, responsabilidad institucional y voluntad de actuar, la salud y la dignidad de miles de personas están en juego”.