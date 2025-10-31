Comienza el montaje del que iba a ser el árbol de Navidad más alto de España, en Santa Cruz

Santa Cruz de Tenerife ha iniciado este viernes la instalación del gran árbol de Navidad luminoso que presidirá la Plaza de España. Con 50 metros de altura y un coste de 100.000 euros en concepto de alquiler, el Consistorio había pronosticado que sería el más alto de España, pero la medida ya se había superada en los dos últimos años por otras ciudades, lo que resta al proyecto el récord que se pretendía ostentar.
Aun así, el Ayuntamiento defiende la propuesta como el principal reclamo de la campaña navideña en la capital. El alcalde, José Manuel Bermúdez, explicó en un anterior comunicado que “Santa Cruz lleva años apostando por una Navidad que sea un referente en Canarias y por eso trabajamos con mucha antelación para que todo esté listo en tiempo y forma”. Subrayó además que la iluminación navideña “no solo embellece la ciudad, sino que también impulsa el comercio, la hostelería y el turismo local”.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, destacó el atractivo que supondrá esta estructura para vecinos y visitantes: “Será la gran novedad de estas fiestas, un reclamo que atraerá a visitantes y turistas y que hará que hasta el alcalde de Vigo tenga que venir a Santa Cruz para ver la mejor iluminación del país”, bromeó en referencia a la mediática competición navideña entre ciudades.
El encendido oficial del alumbrado está previsto para finales de noviembre, y el árbol se convertirá en uno de los principales puntos de encuentro y fotografía de la Navidad chicharrera, pese a haber perdido el título de “más alto del país”.