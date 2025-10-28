El CD Tenerife cumple en Copa ante la RSD Alcalá (0-4)

El CD Tenerife recuperó en la Copa del Rey la efectividad goleadora que demostró tener en los primeros compromisos ligueros y que había perdido en los últimos dos encuentros. Los blanquiazules superaron en la noche de ayer a la RSD Alcalá, club de la Segunda Federación.
Fran Sabina, en la primera mitad, y Maikel Mesa, Dani Fernández y Nacho Gil, todos ellos en el segundo acto, sentenciaron un abultado marcador que permite a la entidad tinerfeña superar la primera ronda eliminatoria copera.
Sorprendió Álvaro Cervera alineando a numerosos canteranos en el once inicial (Gabri, David Rodríguez, Dani Fernández, Maikel Mesa y Fran Sabina) y un sistema de juego inesperado.
El míster blanquiazul dispuso un 5-3-2 con Gabriel de Vuyst en la portería; tres centrales: David, Álvaro y José León; César por el carril derecho y Dani Fernández por el izquierdo; Fabricio y Juanjo Sánchez en la medular; mientras que Maikel Mesa, Noel López y Fran Sabina se encargarían de la parcela ofensiva.
Un sistema que naufragó durante 25 minutos, en los que el juego del CD Tenerife fue bastante pobre.
De hecho el Alcalá tuvo alguna ocasión aislada para marcar durante esos minutos de juego. Fue el caso de la internada protagonizada por Arribas en el minuto 22. Gran conducción del extremo que consigue forzar el corner rojillo. Seis minutos después, casi marca Javi Hernández. Le ganó la partida al central el jugador del Alcalá y su disparo se encuentra con un Gabri de Vuyst absolutamente seguro bajo palos.
Cervera por fin se dio cuenta del sufrimiento de Dani Fernández en defensa. El invento duró lo que duró y el míster reaccionó cerca de la media hora de partido. En ese momento el preparador tinerfeño cambió a un sistema más esperado, un 4-2-3-1con David en el lateral izquierdo, Dani Fernández en banda derecha por delante de César y Noel de extremo izquierdo.
A partir de ahí el equipo empezó a carburar. El CD Tenerife fue dominador del esférico y maduró el 0-1 hasta que Fran Sabina apareció en escena. Antes, los tinerfeñistas tuvieron tres ataques consecutivos para dejar atrás las dudas pasadas.
Al borde del descanso, en el minuto 42, robó Fabricio, amplió el campo para aprovechar la internada de Dani y el centro del canterano, con su zurda, lo cabeceó con maestría Fran Sabina para que su equipo se fuera al descanso con ventaja en el marcador.
El CD Tenerife sentencia en la segunda parte
La segunda parte arrancó sin cambios en el once blanquiazul. Le costó unos minutos al CD Tenerife retomar el ritmo. Salió con mayor intensidad el Alcalá en el segundo acto pero, salvo un disparo fuera de Sergio Marcos, no sufrió demasiado el CD Tenerife. Pero pronto empezaron a acaparar protagonismo Maikel Mesa, Noel, Dani Fernández y Fran Sabina. Los cuatro desarticularon a la zaga alcalaína, que en ocho minutos encajó dos goles más.
En el 56, Maikel Mesa aprovecha la primera ocasión que tuvo para marcar. Noel se mete hasta la cocina, centra atrás para disparar raso. El balón se envenenó al tocar un jugador del Alcalá, describiendo una parábola que acabó despistando al cancerbero local.
Isma Gil, portero del Alcalá, evitó el tercero del CD Tenerife después de combinar Fran Sabina, Noel López y Maikel Mesa. Pero lo inevitable llegaría minutos después.
Dani Fernández, que no jugaba como titular desde la jornada uno de la competición liguera, marcó el 0-3 con la diestra con un disparo al primer palo que sorprendió nuevamente al portero del club que milita, como el Tenerife B, en Segunda RFEF.
Con el resultado muy a favor del cuadro chicharrero, Cervera refrescó el equipo dando entrada al partido a Alassan, Balde y Nacho Gil. Se fueron al banquillo Maikel Mesa, Noel y Dani Fernández.
Más adelante, en el minuto 82, Ulloa debutó con la camiseta blanquiazul. También entró al terreno de juego ese mismo momento Jeremy. Se fueron del verde Juanjo Sánchez y Fran Sabina.
Cerca del final, Nacho Gil provocó y transformó un penalti que se convirtió en el definitivo 0-4. Arrancó por la banda, fue sorteando rivales y fue derribado dentro del área madrileña. Se encargó de tirarlo el mismo ‘10’ blanquiazul, que ejecutó con la diestra a la derecha del meta del Alcalá, quien no pudo impedir que cayera el 0-4 definitivo.