Un fallo provoca cortes de luz en varias zonas de Santa Cruz de Tenerife

La interrupción temporal del suministro ha durado 11 minutos, indican fuentes de ENDESA
Un fallo en la subestación del Dique del Este, en Santa Cruz de Tenerife, ha provocado en la mañana de este miércoles un pequeño corte en el suministro eléctrico, cuya duración aproximada ha sido de 11 minutos, en diversas zonas de la capital, como San Andrés o El Toscal, según advierten vecinos a DIARIO DE AVISOS.

Esta situación ha afectado a más de 8.000 usuarios, confirman fuentes de Endesa, si bien ya se ha resuelto a la mayor brevedad posible.

Por otro lado, el suministro también se ha interrumpido en el término municipal de Tacoronte, afectando a unos 250 clientes, debido a trabajos programados.

