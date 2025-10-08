Cuatro exposiciones inauguran el XXII Salón del Cómic de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife inauguró este martes, en el Museo Municipal de Bellas Artes, el XXII Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife (Santa Cruz Cómic 2025), una iniciativa organizada por la Fundación Cine+Cómics y la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, que además cuenta con el apoyo del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias.
Con esta apertura, la capital tinerfeña da el pistoletazo de salida a una nueva edición de su cita anual con la historieta. Las cuatro muestras que alberga la pinacoteca municipal, que podrán visitarse hasta el 31 de octubre, reúnen obras de cuatro figuras del cómic español: Cristina Durán, ganadora del Premio Nacional del Cómic; Miguel Ángel Martín, autor de uno de los carteles de esta edición; Raquel Gu y Marika Vila, pionera y referente del cómic feminista.
El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, puso de relieve que, “con el Salón del Cómic, la ciudad vuelve a demostrar que la cultura es una de sus grandes señas de identidad”. Bermúdez añadió que la iniciativa “impulsa la creatividad, fomenta el talento local y proyecta la imagen de una capital abierta, moderna y comprometida con las industrias culturales”.
El concejal de Cultura, Santiago Díaz Mejías, destacó el papel del museo como epicentro del arte gráfico durante este mes: “El Museo Municipal de Bellas Artes se convierte de nuevo en un espacio de encuentro entre artistas y público, donde el cómic se muestra como una forma de arte que une la palabra, la ilustración y la emoción”.
En el acto inaugural también estuvieron presentes la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, la concejala del distrito Centro, Purificación Dávila, y el presidente y el director de la Fundación Cine+Cómics, Francisco Pomares y Lucas Morales, respectivamente.
MIRADAS
Las muestras inaugurales del Museo Municipal de Bellas Artes son La imagen y la palabra se hacen viñeta: Cristina Durán y Miguel Ángel Giner, dentro del proyecto Cómics de Museo de la Fundación Cine+Cómics; Margarita contra los vampiros, de Javier Pérez Andújar y Raquel Gu; Miguel Ángel Martín: versiones & perversiones, exposición destinada solo a público adulto, ubicada en la Sala Oscura del museo, y Marika Vila, la transgresión feminista en el cómic, con una selección personal de la propia autora.
Todas las exposiciones son de entrada gratuita y pueden visitarse de martes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas, y los fines de semana, de 10.00 a 14.00 horas, hasta el 31 de octubre.
El Museo Municipal de Bellas Artes será también una de las sedes principales durante los días presenciales del Salón del Cómic, del 23 al 26 de octubre, con charlas, presentaciones y encuentros con autores. En paralelo, la plaza del Príncipe acogerá la zona comercial, el Artist Alley y los concursos de cosplay y k-pop.