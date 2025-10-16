Dani: “Estoy muy tranquilo; la defensa que tenemos en el CD Tenerife es increíble”

El CD Tenerife es un equipo dominador de ambas áreas. Arriba, machaca a los rivales con su efectividad (lleva anotados 16 dianas, dos más que el Avilés Industrial, que es cuarto), mientras que atrás es el equipo que menos goles ha encajado de Primera, Segunda y Primera RFEF (solo dos).
Dani Martín, portero menos batido de las tres primeras categorías del fútbol español, asegura que todo el mérito lo tienen sus compañeros. “El mérito es del equipo. Yo intento sumar lo máximo posible, pero si no tuviera a diez tíos delante, conseguir eso sería difícil. Estoy muy tranquilo porque la defensa que tenemos es increíble, empezando el trabajo por los delanteros. Estoy muy contento por el balance, pero hay que seguir y, si se puede, mejorar”, dijo el guardameta del CD Tenerife.
Este gran momento colectivo se refleja, obviamente, en el estado individual del portero blanquiazul. “Necesitaba esta confianza que me están dando para crecer y ahora se ve lo que llevo entrenando mucho tiempo. Me noto con confianza, me he adaptado bastante bien a Tenerife y a lo que me pide el míster”, asegura el meta gijonés, quien ha demostrado que el poco trabajo que le llega durante los partidos, los solventa manteniéndose en tensión. “Es un tema complicado porque te puedes desconectar del partido. Es algo que llevo trabajando tiempo, pues sabíamos que podía pasar. Tengo mis cosas para estar concentrado, como estar avisando a mis compañeros”, señaló.
Por último advirtió que los equipos rivales ya les conocen, por lo que ahora les cuesta más superarlos. “Según pasan las jornadas los equipos rivales nos ven y trabajan para defender nuestras virtudes”, avisó.