David Baute, mejor director de animación 2025

La Asociación de Directores y Directoras de Cine de España, reconocen con estos premios la excelencia en la dirección cinematográfica, y visibilizan el trabajo creativo de los cineastas. En 2025 los Premios Acción han sido para David Baute por ‘MARIPOSAS NEGRAS’ en la categoría de animación, Aitor Arregi por ‘MASPALOMAS’ en la categoría de ficción, Eva Libertad por ‘SORDA’ como mejor dirección novel y Albert Serra por TARDES DE SOLEDAD en la categoría documental.
El Premio de Honor lo ha recibido Fernando Trueba, por “una vida consagrada al cine, al que ha dotado de elegancia y humanidad con un cine que se mueve entre la melancolía y la alegría, entre la memoria y la imaginación”.
Los nominados a mejor dirección de ficción fueron: Aitor Arregi por MASPALOMAS, Oliver Laxe por SIRAT, y Carla Simón por ROMERÍA. En la categoría de animación David Baute por MARIPOSAS NEGRAS, María Trenor por ROCK BOTTOM y Adrià García por EL TESORO DE BARRACUDA. Como MEJOR DIRECCIÓN DOCUMENTAL Albert Serra por TARDES DE SOLEDAD, Paula Palacios por MI HERMANO ALI y Arantxa Aguirre por CIENTO VOLANDO. Y como mejor dirección novel Eva Libertad por SORDA, Gemma Blasco por LA FURIA, Enrique Buleo por BODEGÓN CON FANTASMAS.