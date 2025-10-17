De alcalde a asesor del Gobierno de Canarias (y viceversa)

Los dos últimos alcaldes del municipio de Güímar, Carmen Luisa Castro (PP) y Gustavo Pérez (CC), han ocupado o desempeñan actualmente cargos en el Gobierno de Canarias. Un hecho que ilustra cómo el paso entre responsabilidades municipales y autonómicas es una práctica habitual en la política del Archipiélago.
MOCIÓN DE CENSURA
El más reciente en incorporarse al Ejecutivo regional es Gustavo Pérez (Coalición Canaria), quien fue nombrado el pasado 10 de octubre como asesor de confianza en la Presidencia del Gobierno de Canarias. Pérez accede a este cargo tras haber sido alcalde del municipio hasta el pasado mes de agosto, cuando una moción de censura, firmada por PP, Nueva Canarias y dos ediles díscolos del PSOE, puso fin a su mandato.
Pérez sigue así una senda que también recorrió su predecesora en la Alcaldía, Carmen Luisa Castro, actualmente en el cargo. Tras perderla, varios meses despues, en marzo de este mismo año, Castro fue nombrada jefa de la Oficina de Relaciones con los Medios de Comunicación en la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias. Más adelante, encabezó la moción de censura que desplazó a Coalición Canaria a la oposición en Güímar y le permitió retomar la Alcaldía.
El tránsito entre cargos municipales y autonómicos es habitual en la política canaria, donde los partidos suelen apoyarse en perfiles con trayectoria local para fortalecer su estructura institucional.
EJEMPLOS EN EL SUR
El caso de Güímar no es un hecho aislado dentro del panorama político del Sur. Situaciones similares se han producido en municipios como Granadilla de Abona, donde el actual alcalde, José Domingo Regalado (CC), fue también asesor en Presidencia antes de volver a liderar el Consistorio chasnero. En ese mismo municipio, Marcos José González Alonso, exconcejal y expresidente local del Partido Popular, ocupa actualmente un puesto de asesor en la Presidencia del Gobierno de Canarias.
Su incorporación se produjo tras renunciar a su acta como parte del acuerdo político que permitió ejecutar la moción de censura que devolvió la Alcaldía a Coalición Canaria.
Estos movimientos se producen dentro del marco legal que permite al Ejecutivo autonómico designar libremente cargos de confianza. Son decisiones políticas que reflejan tanto la estructura interna de los partidos como la necesidad de mantener perfiles con experiencia en distintas áreas de la administración.