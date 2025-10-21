La Policía investiga la desaparición de Ione en Tenerife

La Policía Nacional ha informado de que trabaja de forma activa en la desaparición de un menor de 13 años ocurrida en la tarde del lunes en Santa Cruz de Tenerife.
Según fuentes policiales, el caso se encuentra en investigación y, por el momento, no se pueden facilitar más datos sobre las circunstancias de la desaparición.
La alerta fue activada por la asociación SOS Desaparecidos, que considera al menor como “altamente vulnerable”. El niño, identificado como Ione D. M., fue visto por última vez en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
De acuerdo con la descripción difundida por la organización, Ione mide entre 1,60 y 1,65 metros, es de complexión delgada, tiene pelo y ojos castaños y vestía un pantalón oscuro, camisa clara y zapatillas negras en el momento de su desaparición.
SOS Desaparecidos solicita la colaboración ciudadana y pide que cualquier persona que pueda aportar información contacte con el teléfono 868 286 726.
