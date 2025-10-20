sucesos

Buscan a Ione, un niño desaparecido en Tenerife

El joven, de 13 años y considerado altamente vulnerable, fue visto por última vez este lunes en Santa Cruz de Tenerife
Buscan a Ione, un niño desaparecido en Tenerife
Ione D. M, desaparecido en Tenerife. SOS Desaparecidos
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

SOS Desaparecidos ha activado una alerta en la tarde de este lunes, 20 de octubre de 2025, para encontrar al niño Ione D. M., de 13 años y considerado altamente vulnerable, quien fue visto por última vez hoy, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Ione mide entre 1,60 y 1,65 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño, similar al de sus ojos, y viste pantalón oscuro, camisa clara y zapatillas negras.

  1. Buscan a Jorge, desaparecido en Tenerife
  2. ¿Por qué hay tantas desapariciones en Canarias?¿Por qué hay tantas desapariciones en Canarias?

Desde la asociación piden a todos aquellas personas que dispongan de datos que faciliten la localización del menor desaparecido en Tenerife que se pongan en contacto con el télefono 868-286-726.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas