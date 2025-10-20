Buscan a Ione, un niño desaparecido en Tenerife

SOS Desaparecidos ha activado una alerta en la tarde de este lunes, 20 de octubre de 2025, para encontrar al niño Ione D. M., de 13 años y considerado altamente vulnerable, quien fue visto por última vez hoy, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.
Ione mide entre 1,60 y 1,65 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño, similar al de sus ojos, y viste pantalón oscuro, camisa clara y zapatillas negras.
Desde la asociación piden a todos aquellas personas que dispongan de datos que faciliten la localización del menor desaparecido en Tenerife que se pongan en contacto con el télefono 868-286-726.