Buscan a Jorge, desaparecido en Tenerife

La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta para localizar a Jorge E.P, de 46 años, quien ha sido visto por última vez el pasado 20 de septiembre en el Santa Cruz de Tenerife.
El hombre, a quien se describe con una estatura de 1,70/80 metros, complexión normal, pelo rapado y canoso y ojos castaños.
Fuente: sosdesaparecidos
Desde la asociación instan a las personas que dispongan de algún dato que facilite la localización de Jorge a que contacten con los teléfonos 868 286 726.