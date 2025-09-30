sucesos

Buscan a Jorge, desaparecido en Tenerife

Desde SOS Desaparecidos apelan a la colaboración ciudadana
La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta para localizar a Jorge E.P, de 46 años, quien ha sido visto por última vez el pasado 20 de septiembre en el Santa Cruz de Tenerife.

El hombre, a quien se describe con una estatura de 1,70/80 metros, complexión normal, pelo rapado y canoso y ojos castaños.

Desde la asociación instan a las personas que dispongan de algún dato que facilite la localización de Jorge a que contacten con los teléfonos 868 286 726.

