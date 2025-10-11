Muchos conductores lo hacen mal y la DGT impondrá una nueva regla en 2026

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha en 2026 una nueva norma que transformará la forma de conducir en carreteras y autovías de España.
Se trata de la creación obligatoria de un carril de emergencia, una maniobra que todos los conductores deberán realizar en caso de atasco o retención, con el fin de facilitar el paso a ambulancias, bomberos y patrullas policiales.
El objetivo es claro: salvar vidas y acortar los tiempos de respuesta en emergencias, evitando los bloqueos que suelen producirse cuando los servicios de auxilio intentan avanzar entre vehículos detenidos.
Así funcionará el nuevo carril de emergencia
La DGT explica que el carril de emergencia consiste en abrir un pasillo central para los vehículos prioritarios.
Cuando el tráfico quede detenido, los conductores deberán moverse hacia los lados de la vía: los del carril izquierdo se desplazarán hacia la mediana y los del carril derecho, hacia el arcén. De esta manera, se crea un espacio libre en el centro por donde podrán circular ambulancias o vehículos de rescate con sirenas y luces activadas.
Esta norma, que ya se aplica con éxito en países como Alemania o Austria, ha demostrado reducir los tiempos de llegada de los equipos de emergencia y aumentar la seguridad de todos los usuarios de la vía.
Qué sanción impondrá la DGT
Aunque aún no se ha concretado la multa exacta, la DGT ha confirmado que no apartarse correctamente para formar el carril de emergencia será motivo de sanción una vez entre en vigor la reforma del Reglamento General de Circulación, prevista para 2026.
Se espera que el incumplimiento se considere una infracción grave, al poner en riesgo el trabajo de los equipos de rescate y la seguridad del resto de conductores.