Cultura y tradición canaria se dan la mano en Dinoscopio: la nueva producción audiovisual de HiperDino

La cadena de tiendas 100% canaria, HiperDino continúa contribuyendo a desarrollar e impulsar el valor del rico y variado patrimonio histórico y cultural del Archipiélago, y por ello ha desarrollado un nuevo proyecto didáctico protagonizado por la popular y mediática familia Dino. Así, los siete componentes de esta apreciada familia formada por Mama Dino; Papá Dino; Dinín, Dinita; Dinito; Baby Dino y la mascota Sully, serán los encargados de dar voz, contenido e imagen al proyecto didáctico “Dinoscopio”, un serial de microespacios que desarrollarán aspectos distintivos de la historia de Canarias y nuestro costumbrismo.
Con una fecha de arranque de emisión en los canales oficiales y YouTube de HiperDino y en los medios de comunicación del pasado jueves 23 de octubre, el primer capítulo de Dinoscopio ha abordado información sobre el Observatorio del Roque de Los Muchachos en La Palma. A esté, le seguirán otros Dinoscopios con temáticas que versarán sobre el Drago Milenario de Icod de los Vinos en Tenerife; el timple canario de Lanzarote; el plátano canario; el origen del palo canario; la Isla San Borondón y otros contenidos sobre nuestra rico patrimonio, con algunas sorpresas y especiales en épocas como Navidad.
Para el director del departamento de Marketing y Comunicación de HiperDino, Carlos García, “este proyecto educativo responde a nuestra iniciativa de seguir ayudando a construir sociedad y hacerlo con un elemento que ya se ha convertido parte de nuestras familias como es la familia Dino que irá desgranando en cada capítulo conceptos y elementos destacados de la historia del Archipiélago. Comenzaremos con el observatorio de La Palma, un espacio único e internacional, con un impacto científico mundial por la misión que en él se desarrolla. Queremos transmitir a los pequeños y a los no tan pequeños el enorme potencial que tienen nuestras islas, y con este proyecto estamos convencidos que aportaremos nuestro grano de arena”.
Este proyecto ha sido realizado por el equipo de producción de HiperDino que ha contado con la familia Dino como epicentro en su fase de realización. La familia Dino que nació el 3 de diciembre de 2012, ha participado desde su nacimiento en diferentes iniciativas y proyectos de índole educativo y social, como charlas en centros educativos sobre la alimentación sana; campañas promocionales divulgadoras del patrimonio cultural canario; el lanzamiento de iniciativas como el álbum de cromos de la familia Dino, etcétera.