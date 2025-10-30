Docurock presenta una muestra fotográfica de Javi Felipe dedicada a Txowie

Docurock, el festival de cine documental de música, fija la mirada en Txowie, frontman y uno de los vocalistas de la banda tinerfeña Las Ratas. Lo hace con una exposición fotográfica de Javi Felipe, en colaboración con el periodista Diego F. Hernández, autor del texto que la acompaña, que se inaugura este jueves (20.30 horas) en la asociación cultural Equipo PARA (La Marina 4, Santa Cruz de Tenerife).
En ella se exhiben todos los rostros del cantante a través de una colección de 15 imágenes que lo retratan en su hábitat natural: el escenario. El proyecto expositivo forma parte de la programación de Docurock y se podrá visitar hasta finales de noviembre.
Javi Felipe asegura que la elección de Txowie, uno de los tres vocalistas de Las Ratas junto a Cris y Nasser, tiene que ver con “su carisma sobre el escenario y por ser uno de los frontmen más difíciles de fotografiar, por su versatilidad y por su impredecibles movimientos”.
La muestra fotográfica ilustra un emocionante “viaje de treinta y pico años”, en palabras de Txowie, que “ha sido muy divertido y a veces triste, pero básicamente divertido” en el grupo de su vida.