Cierran una playa de Canarias por la presencia de peligrosos dragones azules

La Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Telde informó este viernes de la prohibición temporal del baño en la playa de Melenara tras el avistamiento de varios dragones azules (Glaucus atlanticus) cerca de la orilla.
La medida fue comunicada a través de las redes sociales municipales, en las que se explicó que se izó la bandera roja, junto con una bandera blanca con símbolo de medusas, como medida de precaución.
El aviso advertía de que estos animales, pese a su apariencia llamativa, pueden provocar irritaciones graves y dolor intenso al contacto con la piel.
Por ello, se pidió a los usuarios no bañarse, no tocar ni acercarse a los ejemplares avistados y seguir las indicaciones del personal de socorrismo.
Horas más tarde, tras una barrida de reconocimiento con moto de agua, el equipo de vigilancia no detectó ejemplares en la zona. La Concejalía de Playas, dirigida por María Calderín, confirmó entonces que se izó nuevamente la bandera verde, por lo que el baño volvió a estar permitido con total normalidad.
El Ayuntamiento precisó que la medida adoptada había sido temporal y preventiva, en aras de la seguridad de los bañistas.
Por qué son tan peligrosos los dragones azules
El dragón azul es un molusco marino de pequeño tamaño —de entre dos y cuatro centímetros— que flota boca abajo en la superficie del mar.
Se alimenta de medusas, entre ellas la carabela portuguesa (Physalia physalis), y puede acumular sus toxinas en los tejidos, de modo que su contacto con la piel humana puede resultar doloroso.
Los síntomas más comunes son escozor, enrojecimiento y, en casos sensibles, vómitos o reacciones más intensas.
En caso de contacto, los expertos recomiendan no frotar la zona ni aplicar agua dulce, sino enjuagar con agua salada o suero fisiológico y acudir a un centro sanitario si persisten las molestias.
Otros avistamientos en Canarias
Este tipo de avistamientos no es nuevo en Canarias. De hecho, solo este año, su presencia en distintas playas del Archipiélago ya ha obligado a limitar el baño en varias ocasiones.
El 28 de julio, varios dragones azules fueron avistados en la playa de Famara, en Teguise (Lanzarote), lo que llevó a la izada de la bandera roja. Durante esa misma semana, también se informó de su presencia en la playa de Tasarte, en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), donde se colocaron carteles informativos sin llegar a cerrar la zona de baño.
A comienzos de agosto, la playa de La Garita (Arrieta, Lanzarote) fue clausurada temporalmente por la aparición de nuevos ejemplares, siguiendo la línea de los anteriores hallazgos.
Fuera del Archipiélago, la presencia del dragones azules también ha sido detectada recientemente en el litoral peninsular. El 20 de agosto, la playa de Santa Bárbara, en La Línea de la Concepción (Cádiz), fue cerrada tras la localización de seis ejemplares. Dos días después, el 22 de agosto, un bañista alertó de la presencia de dragones azules en la playa de Vivers, en Guardamar del Segura (Alicante), lo que motivó la suspensión temporal del baño hasta el día siguiente.
Los expertos recuerdan que el dragón azul no es una especie habitual en aguas costeras, ya que suele encontrarse en mar abierto, aunque las corrientes y los vientos pueden desplazarlo hacia las playas del Atlántico y el Mediterráneo.