El año Alonso Quesada afronta su recta final con una amplia agenda

El Gobierno de Canarias finaliza el año de Alonso Quesada (1886-1925), protagonista del Día de las Letras Canarias, con una extensa y diversa programación en recuerdo del escritor. El programa incluye representaciones teatrales, conciertos, grabaciones musicales, conferencias, publicaciones y rutas literarias. Además, en noviembre se dará a conocer material inédito del autor y otras iniciativas coincidiendo con el centenario de su fallecimiento.
VIGENCIA
La programación, que se implementa desde la Unidad del Libro del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), programó ayer sábado en el Auditorio de Fuerteventura la pieza teatral Siempre: tres poemas, dos crónicas y un chelo, a cargo de la compañía Clapso Producciones. Este mismo espectáculo, que se estrenó el 21 de febrero, Día de las Letras Canarias, en Gran Canaria, se podrá ver el 11 de octubre en el Teatro El Salinero, en Lanzarote, y el 17 en el Espacio La Granja, en Tenerife.
De forma paralela, se ha publicado la antología Camino, siempre la última palabra, a cargo del filólogo Victoriano Santana Sanjurjo. El volumen, disponible en librerías, se distribuirá gratuitamente en ferias del libro, como las de La Laguna (9 de octubre) y Fuerteventura (25), donde se organizarán coloquios con especialistas como Santana, Víctor Álamo de la Rosa, Alejandro Krawietz, Beatriz Morales y Marcos Hormiga.
Destaca asimismo la publicación del ensayo Alonso Quesada, la irremediable temperatura universal, de Samir Delgado, que se presentará el 30 de octubre en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; el 31, en la Biblioteca Pública del Estado de Tenerife; el 3 de noviembre, en la Subdelegación del Gobierno de Canarias en Madrid, y el 5, en el Instituto Cervantes de Roma. Con motivo de esta obra se dará a conocer material inédito sobre el autor.
El 14 de noviembre se presentará en el Teatro Guiniguada el disco Doce preludios sobre poemas de Alonso Quesada, del compositor Héctor Muñoz, acompañado de un concierto, dramatización de textos y coloquio. La Viceconsejería ha editado el cuadernillo Alonso Quesada, florilegio de resignaciones.
El Gobierno ha diseñado, junto a ayuntamientos y otras instituciones, rutas literarias por Las Palmas de Gran Canaria. Además, habrá conferencias y mesas redondas durante estos meses. También están previstos, en Agaete, los recorridos guiados De la palabra al legado: Alonso Quesada y el patrimonio insular.