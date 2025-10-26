El arte que reconforta

Todo comenzó con una llamada, en septiembre del año pasado, y un posterior encuentro. El entonces gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc), Roberto Gómez Pescoso, contactó con el artista Francisco de Miguel y le manifestó que la entrada principal del complejo hospitalario necesitaba “algún tipo de ayuda artística”, una iniciativa que contribuyese a aportar “energía positiva, felicidad y entretenimiento” a quienes acuden a él, enfermos, acompañantes y trabajadores.
LAS BELLAS ARTES
Así lo detalla De Miguel en una charla con DIARIO DE AVISOS al explicar la razón de ser de la exposición pictórica permanente del colectivo Albazul Arte, que, a falta de su inauguración oficial, ya puede contemplarse en el hospital tinerfeño. De Miguel es uno de los siete miembros fundadores de esta reunión creativa que ya aglutina a más de 40 creadores y creadoras de diferentes disciplinas de las bellas artes, y es el artífice y coordinador de este proyecto.
La muestra se vertebra a partir de la donación de 38 obras realizadas por otros tantos miembros de Albazul. Se trata de cuadros de idénticas dimensiones, 90×90 centímetros, creados durante este año con diferentes técnicas y soportes: óleo, pan de oro, tinta, acrílico, mixtas…; madera, papel, lienzo, vinilo, metacrilato… “Ahora son 38 piezas, pero es una muestra abierta”, puntualiza el artista canario. “Igual dentro de seis meses se han incorporado seis cuadros más”.
“Para todos nosotros, este proyecto tiene un significado muy personal, muy emotivo: nos sale del corazón contribuir, con aquello que nos apasiona, a hacer más llevadera la estancia en el hospital”, resalta De Miguel.
“La estabilidad psicológica de los enfermos resulta esencial, y el arte, sin lugar a dudas, puede desempeñar una gran función”, señala el artista, autor, por ejemplo, del cartel anunciador de las Fiestas del Cristo de La Laguna en 2023 o, desde el pasado año, uno de los integrantes de la exposición Raíces, de la Fundación CajaCanarias en su espacio cultural de Garachico. Planteada a partir de su colección de arte, se trata de “una invitación a reflexionar sobre las identidades canarias a través de las miradas de algunos de los artistas más relevantes de las Islas”.
EL CATÁLOGO
“Esta muestra ha sido concebida no solo como una propuesta estética -argumenta De Miguel en el catálogo del proyecto expositivo-, sino como un puente entre el arte y la vida cotidiana del hospital. Cada obra aquí expuesta representa la mirada única de un creador o creadora del colectivo, y juntas forman un canto visual a la esperanza, la belleza y la resiliencia”.
“He concebido un mural para las enormes paredes de la entrada principal del hospital, como si se tratara de un gran puzle gigante, compuesto de piezas de igual formato y composición, pero cada una con muy diferente carácter. Y todos los fragmentos unidos aportan riqueza, conformando así una sola obra”, indica.
“Creemos firmemente en el poder sanador del arte. Por ello, esta exposición quiere ser una fuente de alegría y color, un estímulo emocional para pacientes, familiares, personal sanitario y todo aquel que transite por estos pasillos. Que estas piezas sirvan de compañía, inspiración o simple descanso para la mente y el alma”, continúa el artista en su texto, en el que, en otro momento, afirma que nuevos componentes de Albazul Arte “podrán participar y donar su obra a este proyecto si así lo desean, ya que está abierto, vivo”.
En la conversación con este periódico, Francisco de Miguel muestra el agradecimiento del colectivo, por este proyecto conjunto, tanto al anterior director gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Roberto Gómez Pescoso, como al actual, Óscar Díez Gil, además de a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón.
“Desde la Consejería de Sanidad y el Servicio Canario de la Salud -escribe Monzón en el catálogo- trabajamos por un objetivo claro: que el paciente esté siempre en el centro de todas las acciones que se realizan en nuestros centros. Por ello es un orgullo presenciar acciones tan generosas como esta, en la que 38 artistas se han unido para donar, de manera altruista, estos cuadros para el hall del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria”.
HUMANIZAR
“Creemos firmemente que la humanización de la sanidad no es un lujo, sino una necesidad y una forma de mejorar la calidad de vida de los pacientes, de sus familias y de los profesionales sanitarios”, pone de relieve Esther Monzón en el catálogo. “Con esta muestra visual se fomenta un entorno agradable y confortable para hacer más amigable la estancia de los pacientes en el hospital”.
“Porque la humanización no es solo un concepto, ni una moda, sino una necesidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Estas obras de arte suponen un recordatorio de que, por encima de cualquier avance y de cualquier transformación, siempre debemos colocar al ser humano en el centro de nuestra atención, de nuestra acción y de nuestra mirada”, subraya la responsable del área de Sanidad en el Ejecutivo autonómico, quien también asevera que “una exposición permanente, de personas para personas, es la mayor muestra de humanidad, de empatía y de emoción compartida, que permitirá a los pacientes, familiares, usuarios y profesionales tener un nuevo espacio de pausa, de respiro y de desahogo en el arte, para poder continuar con más fuerza”.
“El arte tiene la capacidad de inspirar, consolar, provocar preguntas y despertar emociones”, escribe el anterior gerente del Hunsc, Roberto Gómez Pescoso. “En un entorno hospitalario, esa capacidad se convierte en un recurso valioso para el bienestar integral, en un deseo de contribuir a que quienes pasen por este hospital encuentren en la pintura un momento de alivio, de inspiración o simplemente de belleza”. “En medio del dolor, la incertidumbre o el esfuerzo diario -añade-, el arte puede ser una luz, una pausa, una forma de sentirnos acompañados. Esta exposición es, por tanto, mucho más que una muestra estética, es un acto de generosidad, una apuesta por el poder transformador de la cultura y una expresión de esperanza”.
LOS ARTISTAS
La relación de artistas de Albazul que participan en la propuesta expositiva de carácter permanente es la siguiente: Amparo Modino, Ariam Lázaro Pérez Barrios, Amelia Pisaca, Benito Salmerón, Bitte R. Barth Fiane, Celestino Mesa, Carmensa León, Carmen Muruve Pérez, Clío Morarte, Conrado Díaz Ruiz, Dácil Duerto Arteaga, Dácil Travieso, De Miguel, David Valcárcel, Davide Battaglia, Eilyn Pérez Amores, Francisco Armas Padrón, Freya Jaén, Gonzalo Cabrera, Juan Clemente Quintero, Julia Chillón, Julio Almeida, José Miguel Martín-Fernández P., Javier de la Rosa, Julio Nieto, José Emilio López Navarro, Leonardo Izquierdo, Manuel Hernández, María Luisa Hodgson, Nazareth Hernández, Isabel Quesada, Pedro Raidel Remedios González, Pedro Castro Piñeiroa, Roberto Ranz Calvo, Sylvette Maurin, Toba, Valkarze y Yaiza Hernández.
Como se ha apuntado, aún no hay una fecha establecida para la inauguración, aunque según explica De Miguel, se baraja el próximo mes de diciembre, coincidiendo con las fiestas navideñas.