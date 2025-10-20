El Auditorio de Tenerife recibe al pianista uzbeco Behzod Abduraimov

El Auditorio de Tenerife programa este martes (19.30 horas) en su sala de cámara un concierto del pianista uzbeko Behzod Abduraimov. El programa, enmarcado en los recitales de piano del Ciclo de Cámara, incluye obras de Johannes Brahms, Carl Czerny, Franz Liszt, Claude Debussy e Ígor Stravinski. Las interpretaciones de Behzod Abduraimov combinan profundidad musical con una gran técnica y delicadeza.
El programa comenzará con Cuatro piezas para piano, op. 119, de Brahms (1833-1897), para continuar con La Ricordanza, de Czerny, y terminar la primera parte con Après une Lecture du Dante (Fantasia quasi Sonata), de Liszt. Tras la pausa, el músico volverá al teclado para interpretar Suite bergamasque, de Debussy, y finalizar la velada con tres movimientos de Petrushka, de Stravinski.
Las entradas, a un precio de 15 euros, de 5 para menores de 30 años, se pueden adquirir en el sitio web del espacio escénico, www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla, de 10.00 a 17.00 horas, y de forma telefónica llamando al número 902 317 327 en el mismo horario. Hay disponibles diversos descuentos.