El clásico ‘Frankenstein’ domina los estrenos de la semana

Se acerca Halloween, esa época del año en la que tanto apetece ver cine de terror y fantasía, como los estrenos de Frankenstein y la secuela de Black Phone, que encontraremos en cartelera junto a otras propuestas diferentes como el biopic sobre Bruce Springteen o Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa.
Antes de su estreno en plataformas, llega a los cines Frankenstein de Guillermo Del Toro, la nueva adaptación del clásico de Mary Shelley, con la firma del director mexicano ganador del Óscar. Cuenta con un reparto espectacular, con Oscar Isaac como Víctor Frankenstein, Jacob Elordi como el monstruo y Mia Goth, en la piel de Elizabeth. Del Toro revisita con su sello personal el mito y la obsesión de un hombre que desafía a la muerte y paga un alto precio por su ambición.
Los amantes del terror también esperan el estreno esta semana de Black Phone 2, la secuela del éxito que en 2022 hizo temblar al público. Dirigida por Scott Derrickson y producida por Blumhouse, vuelve a contar con Ethan Hawke en el papel más inquietante de su carrera. Han pasado cuatro años desde que Finn escapó de su secuestrador, cuando su hermana Gwen empieza a recibir llamadas en sueños desde el viejo teléfono negro.
Además, entre las novedades destaca Springsteen: Deliver Me From Nowhere, un viaje biográfico sobre el legendario artista. Con Jeremy Allen White y bajo la dirección de Scott Cooper, emociona por su banda sonora y un cuidado diseño visual. Una cita imprescindible para seguidores de la música rock, que cuenta cómo se gestó el mítico álbum Nebraska, un trabajo acústico y profundamente personal editado en 1982.
Los Domingos, la película ganadora de cinco premios en el Festival de Cine de San Sebastián, incluida la Concha de Oro, se suma también a la cartelera de estrenos. Dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, sigue a Ainara, una joven de 17 años que debe elegir su camino. Mientras su familia espera que estudie una carrera universitaria, ella siente una fuerte llamada religiosa. El reparto incluye a Blanca Soroa, en su primer papel, junto a Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés y Juan Minujín.
Cine de animación
Destaca entre las novedades Decorado, la nueva y provocadora joya de animación de Alberto Vázquez, director de Unicorn Wars. Con su inconfundible mezcla de sátira, surrealismo y humor negro, la película propone una fábula inquietante sobre el control social y la fragilidad de las certezas humanas. Protagonizada por Arnold, un ratón que comienza a sospechar que toda su vida es una farsa, la historia combina un poderoso trasfondo filosófico con una estética visual deslumbrante. Tras obtener la Mención Especial del Jurado en el Fantastic Fest de Austin y pasar por festivales como Ottawa, Sitges y el BFI de Londres, Decorado, se perfila como una de las películas de animación más audaces y fascinantes del año.
Para los aficionados al anime, aterriza la esperada The Chainsaw Man – La película: El arco de Reze, dirigida por Tatsuya Yoshihara y escrita por Hiroshi Seko, que continúa la exitosa saga creada por Tatsuki Fujimoto. Esta adaptación cinematográfica lleva a Denji, el joven cazador de demonios convertido en Chainsaw Man tras un pacto con su perro-demonio Pochita, a enfrentarse a una misteriosa Reze en un vertiginoso conflicto donde la supervivencia y el amor se entrelazan entre explosivas batallas y enemigos inesperados. Con un equipo creativo responsable de éxitos como Jujutsu Kaisen 0 y Ataque a los Titanes, el filme promete acción y emoción.
La oferta de cine animado se completa con Tom y Jerry: Aventura en el tiempo, que se estrena en más de 300 cines de toda España, coincidiendo con el 85 aniversario de la mítica pareja creada por William Hanna y Joseph Barbera. En esta nueva entrega, escrita y dirigida por Zhang Gang, el gato y el ratón más famosos del mundo se ven envueltos en una disparatada persecución a través del tiempo, tras descubrir en el Museo Metropolitano de Nueva York un artefacto mágico que los transporta a una metrópolis dorada inspirada en la Antigua China.