El exilio republicano español en México protagoniza unas jornadas de Fundoro

La Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia (Fundoro) celebra desde este miércoles y hasta el viernes en su sede (calle Calvario, 17, La Orotava) las jornadas El exilio republicano español en México. Arte y ciencia exiliada.
De inscripción gratuita, las personas interesadas pueden formalizarla a través del formulario disponible en su sitio web (https://fundacionorotava.org) y en la propia sede de Fundoro. La iniciativa se dirige al público en general. Además, para el profesorado de centros educativos canarios que lo desee, es un curso de formación homologado por el Gobierno de Canarias.
MEMORIA HISTÓRICA
Con este foro se pretende “reconocer y realzar el importante papel que ha tenido el Ateneo español de México, un lugar de convivencia, discusión y aprendizaje creado por los refugiados españoles e intelectuales mexicanos el 4 de enero de 1949. Su finalidad principal fue -lo es aún- crear un espacio libre al intercambio de ideas, preservar y difundir la memoria histórica del exilio español y promover la educación y el conocimiento científico en Hispanoamérica y España”.