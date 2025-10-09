El Festival de Cine DocuRock recupera el último concierto que dio John Lennon

El Festival de Cine DocuRock 11 proyecta este sábado, 11 de octubre, la película One to One: John & Yoko, de Kevin Macdonald y Sam Rice-Edwards. La proyección, en versión original subtitulada en español, dará comienzo a las 20.30 horas en el Teatro Príncipe Felipe de Tegueste.
El 30 de agosto de 1972, en Nueva York, John Lennon ofreció su único concierto de larga duración tras abandonar The Beatles, el One to One Benefit Concert, una actuación deslumbrante y llena de ritmo de él y Yoko Ono. El documental One to One: John & Yoko toma ese acontecimiento musical y lo utiliza como punto de partida para recrear 18 meses decisivos en la vida de John Lennon y Yoko Ono.
En 1971, la pareja acababa de llegar a Estados Unidos, vivía en un minúsculo apartamento en Greenwich Village y veía una enorme cantidad de televisión. La película utiliza una mezcla de la televisión estadounidense para evocar la época a través de lo que ambos veían en la pequeña pantalla: la guerra de Vietnam, The Price is Right, Nixon o los anuncios de Coca-Cola. A medida que viven un año de amor y transformación, John Lennon y Yoko Ono empiezan a cambiar su enfoque de la protesta, lo que finalmente desemboca en el concierto One to One, inspirado en un reportaje de Geraldo Rivera que vieron en televisión.
Filmado en una reproducción meticulosamente fiel del apartamento que el dúo compartió en Nueva York, One to One: John & Yoko también incluye una gran cantidad de material nunca antes visto, incluyendo películas caseras y numerosas grabaciones de llamadas telefónicas de John Lennon y Yoko Ono para ofrecer una visión única de un momento fundamental en la vida de una de las parejas más famosas de la música.
Previamente al pase de la película documental, la cantante Kim Simmons ofrecerá, a partir de las 20.00 horas, un concierto en el que cantará sus primeros temas en español. El estilo de Kim Simmons transita desde el pop con influencias del jazz al blues, pasando por el swing o el funk.
La entrada conjunta, al precio de tres euros, para el concierto de Kim Simmons y la proyección de One to One: John & Yoko se puede adquirir el día de la función en el Teatro Príncipe Felipe.
El Festival Internacional DocuRock 11 está patrocinado por el Cabildo de Tenerife, el Gobierno autonómico, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, y el área de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna. Para más información, se puede consultar el sitio web docurock.es.