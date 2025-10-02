El Ficindie 2025 despliega desde hoy su programación

Ficindie, el Festival Internacional de Cine Independiente y de Autoría de Canarias, despliega desde hoy jueves y hasta el 29 de octubre su programación en Tenerife, La Palma y Gran Canaria. La cita fija de este calendario será cada jueves, a partir de las 18.00 horas, en la Sala Cultural El Desleal, en La Laguna, que se convertirá en el punto de encuentro del cine independiente para descubrir propuestas arriesgadas, innovadoras y diversas procedentes de Europa, América, África y Asia.
“El Desleal será cada jueves nuestra casa del cine independiente: un espacio para descubrir obras que arriesgan en forma y fondo y para conversar con sus equipos,” señala Rumen Justo Reyes, director de Ficindie. “Queremos que La Laguna tenga una ventana semanal al indie global, y que el viaje a La Palma y Gran Canaria siga tejiendo comunidad, nuevos públicos y diálogo entre islas”, explica.
LA PROGRAMACIÓN
Hoy, 2 de octubre, El Desleal abre con un programa que alterna mirada íntima y pulso social: el corto The Diva, my grandma and me dialoga con el largometraje El Agrónomo y la pieza Las Churreras, trazando un mapa emocional que va de lo doméstico a lo colectivo.
Para el jueves 9 se ha programado Miguel Velázquez, el catedrático del ring, que recupera la épica del boxeo canario, acompañado de la micropieza Cat & Fish. El jueves 16 llega el arte como territorio vital con La vida en lienzo y el corto Limerence, dos aproximaciones sobre el deseo y la creación. El jueves 23, la mirada se eleva con The Prado & The Moon, una reflexión sobre patrimonio y memoria, y Yaya, una historia de gran calado humano.
Más allá de la cita de cada jueves, el festival arranca su vertiente académica el martes 7 de octubre en la Universidad de La Laguna, a las 16.00 horas, con los cortos 5/3/0 y Holy Heaveness, puerta de entrada a un debate sobre nuevos caminos de creación en Canarias.
En Santa Cruz de La Palma, el sábado 11, desde las 18.00 horas, propone un bloque de cortometrajes –Nena, Left-hander, Holy Heaveness, The Diva, my grandma and me y Guacimara– que reúne voces emergentes y lenguajes personales. El recorrido insular continúa el viernes 17 nuevamente en La Laguna, en el Centro Ciudadano de Bajamar, también a las 18.00 horas, con el díptico documental Dajla, cine y olvido y Secundarias, mirada crítica a las periferias del relato.
Y el viernes 24 la jornada se vivirá en el Centro Integrado de Formación Profesional César Manrique, en Santa Cruz, desde las 9.00 horas. Allí se celebrará una sesión matinal con títulos de distinta duración y formato: Limerence, Cat & Fish, Buscar la luz, El silencio de los palafitos, Suerte Josefa, El archivo bastardo y Left-hander.