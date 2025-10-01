El Gobierno declara una prealerta por lluvias en Canarias

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de prealerta por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura a partir de las 06.00 horas de este jueves, 2 de octubre.
Así lo ha informado el Gobierno regional, que agrega que se trata de una decisión que se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
En concreto, se esperan probables precipitaciones débiles y/o moderadas, sin descartar chubascos ocasionales y tormentas en el entorno de las dos islas.