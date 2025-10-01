el tiempo

El Gobierno declara una prealerta por lluvias en Canarias

Teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología
La Aemet avisa de las zonas de Canarias donde se esperan lluvias este lunes
La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de prealerta por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura a partir de las 06.00 horas de este jueves, 2 de octubre.

Así lo ha informado el Gobierno regional, que agrega que se trata de una decisión que se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En concreto, se esperan probables precipitaciones débiles y/o moderadas, sin descartar chubascos ocasionales y tormentas en el entorno de las dos islas.

