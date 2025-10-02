el tiempo

El Gobierno pone fin a una prealerta activa en Canarias

Teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología
La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias para este lunes
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, finaliza la situación de prealerta por lluvias en Fuerteventura y Lanzarote, a partir de las 18:00 horas de hoy, jueves 2 de octubre.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Observaciones

Habiendo terminado las condiciones meteorológicas que justificaron la declaración de Situación de Prealerta, se da por finalizada la misma.

