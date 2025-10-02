El Gobierno pone fin a una prealerta activa en Canarias

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, finaliza la situación de prealerta por lluvias en Fuerteventura y Lanzarote, a partir de las 18:00 horas de hoy, jueves 2 de octubre.
Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Observaciones
Habiendo terminado las condiciones meteorológicas que justificaron la declaración de Situación de Prealerta, se da por finalizada la misma.