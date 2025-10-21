El Gobierno y el CCPC ‘recuperan’ el ‘Gran diccionario del habla canaria’, de O’Shanahan

Acaba de ver la luz la nueva edición del Gran diccionario del habla canaria, la magna obra del periodista, escritor y lexicógrafo Alfonso O’Shanahan (1944-2009). Sus más de 1.200 páginas contienen más de 13.000 voces y frases del acervo canario rural y urbano, lo que lo convierte en un libro de utilidad pública.
Alfonso O’Shanahan registró durante casi 20 años vocablos y frases hechas de su entorno grancanario, de las letras de las canciones del folclore de todas las islas, de la música popular y del romancero. Incorporó y documentó miles de notables hallazgos entre las páginas de la prensa, en cientos de libros -muchos de ellos descatalogados- de conocidos autores y autoras de cualquier isla y época.
TODO UN HITO CULTURAL EN 1995
La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y el Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC) han hecho posible la recuperación del diccionario, que ya en 1995 fue un hito en el ámbito cultural.
El Gran diccionario del habla canaria fue avalado por primeras figuras de las letras insulares, como el crítico, ensayista y poeta Eugenio Padorno, autor del estudio preliminar, Carlos Pinto Grote, Rafael Arozarena y Sebastián Sosa Barroso, entre otras.
Para atender la demanda suscitada, se realizaron tres reediciones de la obra, en 1996, 1998 y 2002, permaneciendo descatalogada estos últimos 23 años. Sobran argumentos para volver a poner al alcance de la sociedad canaria esta potente herramienta, acaso más necesaria hoy, cuando se asiste a la irreversible y acelerada desaparición de no pocos elementos del habla de las Islas, lo que supone la imperceptible pérdida de una parte de su patrimonio cultural inmaterial.
Alfonso O’Shanahan Roca (Las Palmas de Gran Canaria, 1944-2009) fue periodista, escritor y lexicógrafo. Cultivó la poesía, la novela, el ensayo y los artículos periodísticos. Durante décadas escribió sobre actualidad en periódicos isleños. Se recuerdan sus series Ideogramas, Crónicas diacrónicas, El laberinto de las hadas, Memorial para un fin de siglo y Torre del viento. Asimismo, coordinó los suplementos literarios Collage de las artes y las letras y Cartel de las artes y las letras.
Comenzó en la literatura escribiendo poesía y fue autor de tres novelas: Antípodos (Cien años de expiación), de 1980; Equinoccio (Crónica verdadera del Gran Capitán destas islas de la mar océana), editada por el CCPC en 1985, y Solsticio de verano, aparecida en 1990.