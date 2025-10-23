El Isla Calavera completa su lista de largometrajes a competición y anuncia su apartado documental

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera 2025, que celebra su novena edición del 7 al 16 de noviembre, anunció este miércoles los largometrajes que completan su sección oficial a competición, con ocho producciones internacionales, cuatro de ellas dirigidas por mujeres.
Entre los films se encuentran algunos esperados títulos de la temporada: Drácula, de Luc Besson; La leyenda de Ochi, Blood Shine, Redux Redux, Mother of Flies, Mother’s baby, Dog of God y The Black Hole, que celebrará su première española en el Isla Calavera. Estos títulos se suman a Gatillero, Disforia, Singular, Luger y la producción canaria La cosa en la niebla, ya anunciados anteriormente.
Destaca en la nueva selección, la versión de Drácula de Luc Besson. Tras Dogman (2023), el director vuelve a contar con el actor Caleb Landry para interpretar al personaje de Bram Stoker. La leyenda de Ochi es una película de fantasía inspirada en el cine juvenil de los 80. El debut del estadounidense Isaiah Saxon cuenta en el reparto con Helena Zengel, junto a actores consagrados como Willem Dafoe, Emily Watson y Finn Wolfhard.
‘REDUX REDUX’
Los creadores de Alone with you (2021), Emily Bennett y Justin Brooks, presentan Blood Shine, donde una fanática religiosa secuestra a un joven cineasta y le promete que sus rituales sádicos le convertirán en un dios. Kevin y Mathew McManus, guionistas y productores de las series American Vandal y Cobra Kai, firman el thriller de ciencia ficción Redux Redux. La película explora la venganza a través del concepto de los universos paralelos.
El trío de cineastas conocido como la familia Adams, Zelda Adams, Toby Poser y John Adams, despliega una retorcida fábula en Mother of Flies, que gira alrededor de una mujer que recurre a la magia negra para afrontar un diagnóstico mortal.
La directora y guionista austriaca Johanna Moder dirige Mother’s Baby. La película sigue a Julia, quien se somete a un procedimiento experimental para cumplir con su deseo de ser madre, pero, tras un parto complicado, duda de si el bebé que llevan a casa es realmente suyo.
La animación para adultos estará representada a través de Dog of God, de Lauris y Raitis Abele, una perturbadora historia que traslada al espectador a una aldea medieval. Desde Estonia, la selección se completa con la comedia de ciencia ficción The Black Hole, de Moonika Siimets.
La programación del Isla Calavera también dedica espacio al género documental, que contará con cuatro producciones: Aquel último tiburón, El último arrebato, Making Megaforce y Life after the Navigator.
Dirigido por Víctor Matellano y Ángel Sala, premios Isla Calavera a la Difusión del Fantástico, Aquel último tiburón explora la historia de la producción italiana L’ultimo squalo (estrenada en España como Tiburón 3), con la participación de su director, Enzo G. Castellari.
Firmada por Marta Medina y Enrique López Lavigne, El último arrebato es una película híbrida que transita por el documental y por derroteros del cine fantástico para desvelar los secretos alrededor de la icónica cinta de Iván Zulueta. Cuarenta y cinco años después de su controvertido estreno, el Isla Calavera recuerda la película original, con la proyección de Arrebato y del documental, que cuenta con testimonios clave de figuras como Eusebio Poncela, fallecido en agosto.
Esta sesión doble se presenta como un homenaje al actor, quien rodó bajo la dirección de Juan Carlos Fresnadillo la película Intacto (2001), por la que fue candidato al premio Goya.