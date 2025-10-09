El libro ‘El viaje de las momias canarias’ celebra en el Cabildo de Tenerife su primera presentación

El Cabildo de Tenerife fue en la tarde de este jueves escenario de la primera presentación del libro El viaje de las momias canarias. Publicado por la editorial Herques, al frente de la cual figura Juan Francisco Delgado, se trata de una novedosa obra que da cuenta de cerca de medio centenar de momias que han salido del Archipiélago en los últimos siglos.
El volumen está coordinado por Antonio Tejera Gaspar, Premio Canarias de Patrimonio Histórico en 2011. Además del catedrático de Arqueología, han participado los investigadores Ángel Ignacio Eff-Darwich Peña, Dolores Delgado Miranda, Nathalie Le Brun, Pedro Luis Pérez de Paz, Manuel Fariña González, Daniel García Pulido, Daniel Méndez Rodríguez y Pedro Fernández Goicochea.
Una de las principales aportaciones se halla en la confirmación de la existencia de una momia guanche en el Weltmuseum (Museo Etnográfico) de Viena, en Austria. Se trata de una momia masculina procedente de una cueva situada en la costa del municipio de Guía de Isora, que el investigador austriaco Oscar Simony compró en su segundo viaje a Canarias, en 1889, al médico de San Sebastián de La Gomera Manuel Macías Fuertes.
Merced a las investigaciones realizadas por Ángel Ignacio Eff-Darwich Peña, se ha podido ratificar dicha existencia, tras la consulta de documentos de finales del siglo XIX y datos contrastados con el personal del museo vienés.