El Parlamento de Canarias exhibe las pinturas de pacientes de salud mental

El Parlamento de Canarias muestra desde este martes una exposición colectiva de pintura realizada por pacientes del Área de Salud Mental del Hospital Universitario de Canarias (HUC). Se trata de una iniciativa artística, dirigida por la pintora Elia Estévez, que busca visibilizar la fuerza transformadora del arte como herramienta de expresión, sanación y dignidad.
Astrid Pérez, presidenta de la Cámara regional, inauguró este proyecto expositivo que se desarrolla en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que tiene lugar cada 10 de octubre. En el acto participaron también Fernando Gómez-Pamo Guerra del Río, director general de Salud Mental y Adicciones; Rafael Martín Domínguez, gerente del HUC; Fernando de Montiano Valero, jefe de Servicio de la Unidad de Subagudos y Unidad de Rehabilitación Activa del Hospital Psiquiátrico dependiente del HUC, y Carmen Delia Leal Bienes, en representación del Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC).
“Cada trazo, cada color y cada forma aquí reflejada -puso de relieve Astrid Pérez- nos habla de una lucha íntima, pero también de la fuerza transformadora del arte y la cultura. Mostrar estas creaciones en espacios públicos como el Parlamento ayuda a romper estigmas y prejuicios asociados a la salud mental”. El gerente del Hospital Universitario de Canarias, Rafael Martín Domínguez, subrayó que “esta exposición no solo representa talento, sino que simboliza la terapia a través de la cultura”.
ROMPER ESTIGMAS
“Es un honor haber acompañado durante 40 años a los pacientes, sirviendo de puente para introducir en el CCPC momentos agradables, edificantes y divertidos junto a una labor didáctica, ayudando a romper el estigma de la enfermedad mental”, manifestó durante su intervención en el acto inaugural la representante del Centro de la Cultura Popular Canaria, Carmen Delia Leal Bienes.
La presidenta del Parlamento de Canarias felicitó a los pacientes y a la artista Elia Estévez por “la valentía de compartir sus procesos y emociones con toda la sociedad”. Astrid Pérez destacó, asimismo, la importancia de que las obras “traspasen las paredes del hospital, porque son una expresión de vida, de emociones y de historias que merecen ser conocidas y valoradas”.
La muestra permanecerá abierta al público en la Sala de Exposiciones del Parlamento de Canarias hasta el 14 de octubre, en el horario habitual de apertura de la Cámara autonómica