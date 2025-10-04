El pronóstico de la Aemet para este sábado: fuertes vientos y más de 30ºC en Canarias

La previsión meteorológica para este sábado indica que habrán cielos poco nubosos en general, con intervalos nubosos a primeras y últimas horas en el norte y nordeste, por debajo de los 900 a 1000 metros, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas máximas sufrirán pocos cambios, mientras las mínimas irán en ligero ascenso en zonas del interior. Los termómetros oscilarán entre los 28 grados de máxima en Tenerife y los 20 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sudeste y oeste. En cumbres centrales, viento del suroeste moderado girando a oeste.
en el norte de Gran Canaria, por debajo de 800 a 900 metros, habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde; y en el resto de zonas estará poco nuboso o despejado con intervalos matinales en el sur.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos en el este con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde; y en el resto de zonas poco nuboso o despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán en ligero ascenso en la vertiente sur y en ligero descenso en el norte, pudiéndose alcanzar los 32ºC en medianías del sudeste, sur y oeste. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 21ºC de mínima y los 26ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado del nordeste, que soplará fuerte en extremos sudeste y noroeste donde no se descartan rachas localmente muy fuertes por la tarde. Brisas en costas del suroeste.