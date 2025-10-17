El Secreto de Chimiche, en Granadilla, organiza una jornadas sobre la cabra

El Restaurante El Secreto de Chimiche, ubicado en Granadilla, organiza los próximos días 9, 10 y 11 de noviembre, unas jornadas para la revalorización de la carne de cabra, que correrá a cargo de los chefs Juan Carlos Clemente y Diana Marcelino. El horario será solamente para los almuerzos. Los menús costarán sin bebidas 65 euros. Hay que recordar que este restaurante recibió la distinción #ConsumeCanario en los 40 Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS, que se entregaron este año en el Teatro El Sauzal.
Laminado de carne madurada, tartar de carne de risco y costilla asada
El menú previsto consta de pan de trigo barbilla con aove local, mantequilla de cabra y cremoso de carajaca; pastrami de contra, pan de leche y encurtidos; paté de interiores, higos y almendras; chorizo a la brasa, manga y cilantro; laminado de carne madurada, queso curado y emulsión de berros, tartar de carne de risco con su brioche, ravioli de pecho confitado con caldo de ‘sopa de cabra’, costilla asada a la brasa con embarrado tradicional, y carne asada, cebolla roja y crema de millo. De postre, beletén, calabaza y vainilla, tarta de queso y quesos. En la sala estará Roberto Castro.
Renovadas las instalaciones de Bodegas Tendal, en la Isla de La Palma
El viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, Eduardo García, visitó las renovadas instalaciones de Bodegas Tendal tras las reconstrucción ejecutada con una subvención de 1.055.661 euros concedida a 26 beneficiarios para recuperar el potencial agrícola dañado, tanto en explotaciones vitivinícolas como en otros cultivos, por los incendios acaecidos en el verano de 2023 en La Palma y Tenerife.
Ayudas para paliar la falta de uva para vinificación tras los incendios
Eduardo García señaló que, además de la convocatoria de esta ayuda general para los productores afectados en La Palma y Tenerife, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria concedió “una subvención directa de 218.000 euros al Cabildo de La Palma en diciembre de 2024 para apoyar el mantenimiento del personal en un contexto de falta de uva para vinificación”. Esta actuación, asimismo, fue reforzada por la corporación insular con 399.000 euros hasta alcanzar una cuantía de 617.000 euros para compensar los daños del incendio.
Guía Repsol lanza las ‘Noches de Mercado’ con gastronomía y cócteles
Guía Repsol lanza las ‘Noches del Mercado’, una nueva experiencia en la que maridar gastronomía, cócteles y música de la mano de algunos de los establecimientos más reconocidos de Madrid. En concreto, la guía gastronómica transforma una frutería del Mercado de Vallehermoso (Madrid) para disfrutar del ‘tardeo’, una de las tendencias de consumo que más crece, y la noche del jueves 16 de octubre y el 6 de noviembre, de 20:30 a 23:30 horas. Para esta acción, la guía se ha aliado con ‘BiBo’, del chef Dani García y recomendado de la Guía Repsol.
La guindilla
Adiós al servicio en las terrazas
Disfruto de unos días de vacaciones en San Sebastián y Bilbao que son un referente en cuando al mundo de la gastronomía y la restauración y un anticipo de modas que al poco tiempo dejan de ser pasajeras. Una de ellas es la desaparición del servicio en las terrazas. Antes llegabas, te sentabas y esperabas a que el camarero se acercara para tomar la comanda, pinchos y bebidas, y luego te lo llevaba a la mesa. Una vez finalizada la degustación, pagabas religiosamente. Pues ya no es así. Ahora tienes que ir a la barra, pedir la consumición y la tapa y pagar sobre la marcha, preferentemente una mesa, una cuenta.