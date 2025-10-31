El ‘Tenorio’ de Timaginas agota las entradas de este viernes en el Teatro Leal

El Teatro Leal de La Laguna cumple con la tradición de escenificar Don Juan Tenorio en torno a la festividad de Todos los Santos, de la mano de la compañía tinerfeña Timaginas Teatro, que lleva 17 años manteniéndose fiel a la cita con uno de los clásicos más representados.
Este año se llevará a cabo una única función, esta noche de viernes, a partir de las 20.00 horas, para la que desde hace días se han agotado las localidades. Una veintena de actores y figurantes volverán a darle vida al célebre texto de José Zorrilla.
Armando Jerez volverá a encarnar el papel de Don Juan Tenorio, personaje que lleva representando desde el inicio de su trayectoria, hace ya más de 25 años, al igual que su compañera también en las labores de dirección de la pieza, María Rodríguez, que entrará de nuevo en la piel de Brígida. La primera representación de esta obra por ambos se remonta a Madrid en 1999.
A Don Luis Mejía le dará vida Andreas Figueiredo Trujillo, Sandra Hernández de León se pondrá en la piel de Doña Inés y Angelo Olivier encarnará al Comendador. Completarán el elenco más de 20 actores y figurantes que forman parte del reparto casi desde el inicio de las representaciones en Canarias.
Un año más, Don Juan Tenorio acudirá a la apuesta con Don Luis Mejía, le robará a su futura esposa al tiempo que raptará a Doña Inés del convento, lo que finalmente le llevará caer en las redes de un sentimiento puro que lo redimirá de sus pecados. Para ello, la compañía chicharrera hará siete cambios de escenografía con un decorado costumbrista y fiel a la época. Parte del vestuario, a cargo de Carmen Rodríguez, directora de arte de la compañía, ha sido renovado para esta ocasión.
Una atmósfera mágica creada con espíritus flotantes obrará el milagro de la redención del héroe clásico a través del amor, con un público de testigo que, como Don Juan y Don Luis, nunca ha faltado a su cita.