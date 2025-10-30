El V Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte se interna en el Japón medieval

El Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte se adentrará en el Japón medieval del 7 al 16 de noviembre. La quinta edición de la muestra literaria, que se desarrollará en la Casa de la Cultura, la plaza del Cristo y el Auditorio Capitol, fue presentada este miércoles por la alcaldesa del municipio, Sandra Izquierdo; el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha; el director ejecutivo del proyecto, Pedro Mérida, y uno de sus codirectores artísticos, Eduardo García Rojas.
A partir de la próxima semana, la organización propone un recorrido por el país del sol naciente en un periodo que ha inspirado algunas de las obras más notables de la novela histórica actual. Este bloque contará con la participación de dos autores de referencia: David B. Gil, ganador de premios nacionales por sus novelas ambientadas en el Japón feudal, y Sergio Vega, cuya obra destaca por su cuidada ambientación y su capacidad para conectar el espíritu del bushido con la narrativa moderna.
ESPIDO FREIRE
Pero además, el festival conmemorará el 250º aniversario del nacimiento de Jane Austen (1775-1817). Para ello contará con la participación de la escritora Espido Freire, quien aportará su mirada contemporánea sobre la vigencia de la autora británica. Austen, símbolo de la inteligencia narrativa y del retrato social de su tiempo, servirá como hilo conductor de actividades que explorarán el papel de la mujer en la literatura y en la historia, y su capacidad para desafiar las convenciones.
El cartel literario de esta edición se completa con destacados autores nacionales como Jorge Molist, Emma Lira y Fermina Cañaveras, que participarán en mesas redondas, presentaciones y encuentros con lectores, aportando su experiencia en el género histórico desde distintas perspectivas y estilos.
El autor galardonado en esta edición será Luis Zueco, novelista e historiador cuya obra ha contribuido decisivamente a renovar el interés por la novela histórica en España, combinando rigor documental, épica y una sensibilidad contemporánea hacia el pasado.
El festival ampliará su mirada al cómic histórico, para lo que contará con Carolina Corvillo y Noelia Vega, autoras de Ana, la princesa de Éboli. De igual manera, la presencia canaria sigue siendo un pilar fundamental. En esta edición estarán José Zoilo, Víctor Conde, Antonio Marrero, Luis Castañeda, Miguel Ángel Ortega y Manuel Jiménez, quienes aportarán su talento y su particular visión del pasado desde el contexto insular.
Más allá de la literatura, Crónicas en vivo brindará la posibilidad, en la plaza del Cristo, de disfrutar de bailes del siglo XIX, interpretados por la Escuela de Danza de Tacoronte y narrados por la escritora Espido Freire.
El espíritu marcial del Japón feudal cobrará vida a través de las recreaciones de luchas entre clanes samuráis, realizadas por Bujinkan Dojo, mientras que la Asociación Cero Culture de Úbeda y el grupo Recon 25 transportarán al público al siglo XX con dos recreaciones de la Segunda Guerra Mundial.
Cine, exposiciones, teatro, juegos de rol y de mesa integran también la programación del festival, que podrá consultarse al completo en su sitio web: www.tacorontehistorica.es.
PROPUESTA GRÁFICA
El cartel de esta edición de Tacoronte Histórica ha sido realizado por el artista gráfico Guillermo de la Peña. Su propuesta visual refleja la identidad del festival y los ejes temáticos que lo conforman este año, combinando un lenguaje plástico contemporáneo y referencias al ámbito histórico y literario.