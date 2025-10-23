El XXII Salón del Cómic inaugura hoy la Casa de la Historieta Manuel Darias

El XXII Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, que durante el último mes ha inaugurado exposiciones en diferentes salas de Canarias, concentra sus actividades presenciales desde este jueves y hasta el domingo en la capital tinerfeña. La plaza del Príncipe y el Museo Municipal de Bellas Artes serán los espacios donde se desarrollarán la práctica totalidad de las 30 actividades organizadas por la Fundación Cine+Cómics y la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna.
En esta edición se materializa un proyecto que involucra a la Fundación Cine+Cómics y al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: la inauguración, esta noche (20.00 horas), de la Casa de la Historieta Manuel Darias.
El espacio, que tendrá una exposición dedicada al crítico de cómic, colaborador de DIARIO DE AVISOS con su página Historieta, que publica desde hace más de 50 años, también contendrá exposiciones temporales dedicadas al tebeo español. La primera será Ronson: neorrealismo personal de César Sebastián, que se podrá visitar hasta finales de noviembre.
ENTREGA DE PREMIOS
Santa Cruz Cómic 2025 reconocerá el sábado (20.00 horas) el talento del cómic internacional, nacional y local con su entrega de premios, que este año se celebra en TEA Tenerife Espacio de las Artes. Además de entregar las Wonder Chicha, cuyo diseño está inspirado en un dibujo de Javier Nóbrega, el acto incluirá la proyección del cortometraje Last Trial: A Star Wars Collateral Story. Será presentado por el actor Pablo Montenegro e incluirá un reconocimiento a los ganadores del Certamen Juventud Canaria 2025, concurso organizado por la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias.
La amplia programación de estos cuatro días dedicados al arte secuencial, que se puede consultar al completo en el sitio web www.santacruzcomic.es, contempla, por ejemplo, la instalación en la plaza del Príncipe de un Artist Alley, donde participan más de 70 artistas.
Aunque habrá otras actividades al aire libre, como sesiones de firmas de todos los invitados al Salón, el sábado 25, a las 13.00 y a las 18.00 horas; partidas de rol gratuitas, dirigidas por la Asociación de Roler@s de Canarias (ARC), y una sesión de pintura donde Juan Álvarez y Jorge G. harán un dibujo en vivo.