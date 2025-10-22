Elástica Films adquiere uno de los guiones de IsLABentura Canarias 2025

Elástica Films, productora de la película Romería, que tanto éxito ha tenido desde su estreno, acaba de firmar un contrato para producir uno de los guiones participantes en IsLABentura Canarias 2025. El anuncio se produce en la recta final del laboratorio, que esta semana afronta la presentación de los guiones finalizados ante la veintena de productoras nacionales e internacionales que vendrán a las Islas en busca de historias para nuevas películas y series.
LA PALMA
El lugar elegido este año es La Palma. Todo el grupo se alojará en Puerto Naos, una de las zonas más devastada por el volcán, que empieza a recobrar ahora cierta normalidad, cuatro años después de su erupción. A pocos kilómetros de allí, en la Casa Massieu de Argual, 16 guionistas defenderán este viernes sus historias ante las productoras. El sábado estarán todos en la gala de entrega de premios, que se celebrará en el Parque Antonio Gómez Felipe, en Los Llanos de Aridane.
El área de Cultura del Gobierno regional, organizador de IsLABentura Canarias, ha considerado de interés que la cita pueda celebrarse en La Palma, contribuyendo así también a reactivar su economía y atraer inversiones a la zona. Allí acudirán representantes de una veintena de productoras, entre ellas, Movistar Plus, Amazon, MediaPro, TeleCinco Cinema, Mediacrest, Onza, Portocabo y Elástica Films, por nombrar solo algunas de las más conocidas.
Esta presentación a productoras y las posibilidades de financiación es la culminación de todo un proceso creativo que va más allá, pues uno de los puntales del mismo es “el apoyo que reciben [los guionistas] en la elaboración de cada historia”, resalta Cristóbal de la Rosa, director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno autonómico, por parte de un plantel de tutoría de primer nivel.
KATIA KLEIN
El guion adquirido por Elástica Films se titula Goda y está firmado por Katia Klein, para un largometraje localizado en Lanzarote. María Zamora, máxima responsable de la productora, se desplazará a La Palma para conocer de primera mano el resto de proyectos presentados.
En el laboratorio de esta cuarta edición se han abordado 16 guiones, cuyas historias suceden en diferentes islas canarias. De ellos, siete están concebidos para largometrajes y otros siete para series, correspondiendo los otros dos, por primera vez, a proyectos de animación.
En el sitio web www.islabenturacanarias.com se puede consultar más información sobre esta iniciativa del Gobierno canario.