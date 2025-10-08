Este es el único municipio de Tenerife donde el 13 de octubre será festivo

El 12 de octubre, día de la Hispanidad, es un festivo nacional en toda España. Este año, la fecha cae en domingo, lo que genera la duda de si el lunes 13 también será no laborable. La respuesta general es que no: en la mayoría de Canarias se trabajará con normalidad ese día.
Sin embargo, hay una excepción en Tenerife. El municipio de Adeje ha establecido en su calendario laboral de 2025 que el lunes 13 de octubre será festivo local, coincidiendo con la celebración de Santa Úrsula, patrona de la localidad.
Esto significa que, mientras en el resto de la Isla la jornada será laborable, en Adeje vecinos y visitantes disfrutarán de un día festivo adicional, justo después del puente del Pilar.
En Canarias, las fiestas locales se fijan cada año por los ayuntamientos y son aprobadas por el Gobierno regional, lo que explica estas pequeñas diferencias entre municipios.