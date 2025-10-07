Muchos se llevan una sorpresa: el lunes no será festivo en Canarias

El 12 de octubre, una de las fechas más emblemáticas del calendario español, conmemora el viaje de Cristóbal Colón y el inicio de una etapa de intercambio que marcó a España y a buena parte del mundo. En 2025, esa jornada cae en domingo, y vuelve la duda de siempre: ¿habrá puente?
Aunque el 12 de octubre es festivo nacional, las comunidades pueden ajustar hasta dos días del calendario para adaptarlos a celebraciones propias o facilitar descansos más largos. Este año, solo cinco han decidido trasladar la festividad al lunes 13 de octubre, creando un puente de tres días: Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla y León y Extremadura.
En estas regiones, el lunes será día no laborable, con la posibilidad de viajes cortos, reuniones familiares o, simplemente, más tiempo de descanso.
En el Archipiélago, el Día de la Hispanidad no se traslada. Al coincidir en domingo, el festivo se pierde como día libre.
La decisión ha generado contrariedad entre quienes esperaban un respiro en mitad del otoño.
No es algo inusual: según cómo caiga cada año la fecha, algunas autonomías priorizan otros festivos locales y no compensan los que caen en domingo.