Cambio de hora en Canarias: ¿cuándo habrá que ajustar el reloj?

En la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre, como en el resto de España, se aplicará el cambio de hora en Canarias: a las 2.00 horas los relojes se retrasarán hasta la 1.00 horas, prolongando ese día a 25 horas en lugar de las 24 habituales.
El debate sobre la utilidad de este sistema continúa abierto en el ámbito europeo. Hay quienes defienden mantener de forma permanente el horario de invierno y quienes, en cambio, se inclinan por el de verano.
Esta discrepancia ha llevado al Parlamento Europeo y a la Comisión a pronunciarse en varias ocasiones, aunque sin alcanzar un consenso definitivo.
Mientras tanto, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirma que, en ausencia de cambios legislativos, este ajuste deberá realizarse de nuevo en octubre con el objetivo de contribuir al ahorro energético.
El cambio de hora se defiende, sobre todo, por el mayor aprovechamiento de la luz natural durante las tardes, lo que puede favorecer la seguridad, estimular la actividad física y social, e incluso beneficiar al comercio y la hostelería.
También se argumenta que, en determinadas circunstancias, reduce el consumo eléctrico en iluminación, aunque este efecto depende de la latitud y de los hábitos de cada país, y hoy en día es menos significativo debido al uso generalizado de aire acondicionado, calefacción y dispositivos electrónicos.
En el lado opuesto, numerosos expertos en salud señalan que alterar los relojes dos veces al año impacta en los ritmos biológicos, causando problemas de sueño, cansancio, pérdida de concentración e incluso un repunte de eventos cardiovasculares en los días posteriores.
Además, el ahorro energético es cuestionado y, en algunos casos, nulo o negativo. Los especialistas en cronobiología apuestan por mantener un horario estándar fijo todo el año, por ser más estable y respetuoso con los ciclos naturales del organismo.