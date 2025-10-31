Estrenos para despedir octubre en cines

La cartelera de esta semana ofrece una emocionante variedad de propuestas: desde el drama familiar A pesar de ti, al tenso Los Tigres, la comedia para todos los públicos Cuerpos locos, el drama sobrenatural Esa cosa con alas y la película de terror Together, además de la animada Súper Charlie. Cabe también destacar la reposición en gran pantalla de Regreso al futuro, que celebra su 40º aniversario.
Del director de Bajo la misma estrella, Josh Boone, y la autora de la novela Romper el círculo, Colleen Hoover, se estrena A pesar de ti, una historia de intensas emociones que invita a reflexionar sobre las segundas oportunidades y el poder de la familia. Cuenta con un elenco coral espectacular, encabezado por Allison Williams (Megan), Mckenna Grace (nuevas entregas de Los Cazafantasmas), Dave Franco (Ahora me ves), Mason Thames (The Black Phone), Scott Eastwood (Sin rastro) y Clancy Brown (Cadena perpetua). A pesar de ti sigue a Morgan Grant y a su hija Clara mientras intentan rehacer sus vidas tras un devastador accidente. Cuando sale a la luz una traición que lo cambia todo, tendrán que enfrentarse a dolorosos secretos del pasado.
También se estrena en cines Los Tigres, lo nuevo del director de La isla mínima, Alberto Rodríguez, una producción galardonada por su fotografía en el Festival de San Sebastián. Antonio de la Torre y Bárbara Lennie protagonizan este drama rodado en alta mar, donde la tensión y la emoción envuelven cada escena. Gira alrededor de dos hermanos que, ante un destino incierto, se ven obligados a tomar decisiones límite tras descubrir un alijo oculto en un petrolero.
Una opción para toda la familia llega con Cuerpos locos, la nueva comedia de Ana Murugarren, responsable de El hotel de los líos y García y García, protagonizada por Paz Padilla y la joven Maia Zaitegi. Completan el reparto Antonio Resines, Ricardo Castella y Diego Arroba “El Cejas”, entre otros. Una divertida aventura sobre un fenómeno mágico que provoca el intercambio de cuerpos entre una niña de diez años y su futura madrastra.
Cine fantástico y de terror
Además, tras su paso por Sundance, la Berlinale y el Festival de Sitges, se estrena Esa cosa con alas, con Benedict Cumberbatch. Se trata del debut en el largometraje de ficción del realizador de documentales británico Dylan Southern, que adapta la aclamada novela de Max Porter. Cuenta cómo luchando por procesar la inesperada muerte de su esposa, un joven padre tiene que enfrentarse a una presencia que comienza a acechar desde los oscuros recovecos del apartamento que comparte con sus hijos pequeños.
También vista en Sitges, se estrena Together, esperada película para los amantes del subgénero llamado “body horror”, con Alison Brie y Dave Franco, quien hace doblete esta semana en la cartelera. Escrita y dirigida por Michael Shanks, explora las complejidades de las relaciones codependientes a través de una terrorífica metáfora sobrenatural.
Este Halloween, también se estrena en cines Súper Charlie, basada en el primer álbum ilustrado de la conocida autora de novela policíaca Camilla Läckberg. Heredera de la ingeniosa y visionaria Los increíbles, ha sido definida por la prensa internacional como “una divertida película con una gran animación y un claro sentido del humor”. Es la historia de Wille, un niño de 10 años, que siempre soñó con ser un superhéroe como su padre, un valiente policía. Pero su mundo cambia cuando nace su hermano pequeño Charlie, un bebé con increíbles superpoderes.
‘Regreso al futuro’ vuelve a los cines
Además, esta semana el gran evento cinematográfico lleva el nombre de Regreso al futuro, el clásico de Robert Zemeckis. Universal Pictures reestrena la película cuatro décadas después de su lanzamiento original en 1985. Protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, la película se convirtió en un éxito instantáneo, liderando la taquilla mundial y consolidándose como una de las producciones más emblemáticas de los años 80. El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera ofrece este sábado un evento prefestival, que consistirá en la proyección del emblemático filme y un coloquio posterior.